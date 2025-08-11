CARAS Brasil
  Babá do filho caçula de Virginia rebate críticas a sua filha
Babá do filho caçula de Virginia rebate críticas a sua filha

Após sua filha de oito anos se tornar alvo de críticas nas redes sociais, Vilmeci, babá do filho caçula de Virginia Fonseca, respondeu comentários

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 11/08/2025, às 16h17

Vilmeci Passarinho e Virgínia Fonseca
Vilmeci Passarinho e Virgínia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, Vilmeci Passarinho, a babá de José Leonardo, filho caçula de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, expôs e rebateu os comentários negativos que sua filha Helena, de oito anos, recebeu sobre o seu sorriso nas redes sociais.

Como existe gente amarga e sem noção. Sei que minha filha precisa de aparelho, pago plano de saúde desde que ela nasceu", contou a babá em seu perfil no Instagram. “Se não tiver algo positivo para falar, não fale. Cuida da sua vida”, afirmou a babá do herdeiro da influenciadora.

Após a proporção da polêmica, Vilmeci, com mais de meio milhão de seguidores, recebeu comentários carinhosos de fãs. “Ela é perfeita do jeitinho que é, as pessoas que estão muito amargas”, comentou um internauta. “Meu filho tem os dentes assim. Ainda é criança, tudo é questão de tempo!”, opinou outra seguidora.

Babá dos herdeiros de Virgínia explicam escolha de roupas durante a viagem

A influenciadora Virgínia Fonseca viajou para Dubai, Emirados Árabes, nestas férias de julho e levou os três filhos e suas babás junto. As funcionárias viajaram de classe executiva e desfrutaram de todos os privilégios oferecidos ao longo do voo.

Ao decorrer da viagem, uma das babás foi questionada por seguidores, sobre qual seria o motivo por não utilizarem trajes de banho ao lado das crianças. “Oi, só uma curiosidade, rsrs. Quando vocês viajam pra esses lugares assim, vocês babás não podem vestir roupa de banho, não? Tipo biquíni ou shortinho? Ou são vocês que preferem assim?”, perguntou internauta.

“Gente, boa noite. Vou responder esses stories porque tem muita pergunta sobre. Não é questão de não poder vestir roupa de banho. É sobre ter ética, postura para ficar confortável e tranquila para trabalhar com crianças”, explicou a babá em seus stories.

Não iria ficar legal eu de biquíni maior, né? Se abaixando, sentando no chão, correndo, brincando, sobe e desce de algum local. Ter noção é muito importante. Estou protegida do sol e tranquila para trabalhar sem me preocupar”, completou ela.

Leia também: Pensão milionária? Saiba quanto Zé Felipe pagará após separação de Virgínia e opine

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

