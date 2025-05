Rodrigo Fagundes comenta representatividade de personagem em Volta por Cima: 'Triunfo'

Na Ilha de CARAS by GAV Resorts, Rodrigo Fagundes recorda despedida de Gigi, personagem de Volta por Cima, e fala do casamento com Wendell Bendelack

Rodrigo Fagundes (54) aproveitou o momento na Ilha de CARAS by GAV Resorts para celebrar seu trabalho mais recente na TV, a novela Volta por Cima (Globo). Na pele do vaidoso e carismático Gigi, ele pôde levar representatividade para diversos brasileiros.

"Um personagem tão lindo, importante, que me trouxe tantas coisas, pessoas me agradecendo pela força do Gigi, por ele ser livre, porque ele fez coisas erradas, certas, mas estava aprendendo e evoluiu. Saber que além de divertir, ele inspira é um triunfo", vibra Rodrigo Fagundes , à Revista CARAS.

Para ele, a despedida do personagem foi dolorosa, porém, deixa uma sensação de que sua missão com a história foi um sucesso. "Se for resumir em uma palavra é melancolia, porque é uma mistura de tristeza com dever cumprido."

Leia também: Rodrigo Fagundes celebra encerramento de ciclo e fala de amor duradouro: 'A gente se escolhe todo dia'

A trama ainda teve um gosto especial, já que o marido de Rodrigo, Wendell Bendelack (51), foi um dos colaboradores da autora Claudia Souto (55) no folhetim. Ele não esconde a parceria e cumplicidade que divide com o amado para além da vida conjugal.

"Além de combinar com ele na vida, a gente sempre se deu bem no trabalho, é uma bênção, uma sorte. As pessoas perguntam qual é o segredo, porque são 22 anos juntos, mas não tem segredo. A gente se escolhe todo dia e a gente gosta do que faz", diz o artista que pretende voltar aos palcos ainda este ano ao lado do eleito com a peça Susto e estará na série Pablo & Luisão, do Globoplay.

QUEM É RODRIGO FAGUNDES?

Nascido em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Rodrigo Fagundes é um ator e humorista reconhecido nacionalmente. Um de seus papéis de maior destaque foi o personagem Patrick, no humorístico Zorra Total (Globo), famoso pelo bordão "olha a faca". Mais recentemente, ele esteve em projetos no teatro e na trama global Volta por Cima.

Leia mais em: Rodrigo Fagundes reflete sobre representatividade gay em Volta por Cima: 'Livre'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RODRIGO FAGUNDES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: