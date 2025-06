Máxima Soluções leva tecnologia, planejamento e logística para Ilha de CARAS

Empresa parceira cuidou da produção audiovisual do evento e contribuiu para entregar experiências de qualidade aos convidados

Foi com um olhar estratégico, marcado por tecnologia, sensibilidade e precisão logística, que a Máxima Soluções Audiovisuais comandou a produção audiovisual da Ilha de CARAS 2025, em Angra dos Reis (RJ). Especializada em soluções 360° para eventos, a marca entregou excelência técnica em um dos projetos mais emblemáticos do entretenimento nacional, agregando um alto padrão técnico, com equipamentos de última geração em sonorização, iluminação, captação de vídeo e suporte audiovisual.

Eventos de grande porte exigem, por si só, um planejamento de logística. Quando acontece em uma ilha, os planos devem ser ainda maiores. Segundo Bruno Ferreira, fundador da Máxima Soluções, o projeto requer visão, preparo e flexibilidade. Foi com esse espírito que a empresa atuou, transformando desafios em oportunidades e contribuindo para entregar uma experiência memorável para todos os convidados.

A estrutura da produção audiovisual foi pensada para dar suporte a nomes como Rod Melin, Day & Lara e Leo Chaves, entre outros artistas e personalidades que passaram pela Ilha de CARAS 2025. Ou seja, a marca valorizou cada apresentação, unindo leveza, harmonia e impacto em cada detalhe técnico.

"Atender artistas reconhecidos nacionalmente vai além de oferecer uma boa estrutura. É preciso unir precisão técnica, planejamento cuidadoso e um atendimento verdadeiramente personalizado", diz Bruno.

Atuando com profissionalismo e inovação, a Máxima Soluções Audiovisuais trouxe excelência operacional para a Ilha de CARAS 2025, integrando luz, som e imagem com um alto padrão de qualidade. A produção técnica foi parte essencial da experiência e revelou como parcerias bem alinhadas fazem toda a diferença na construção de momentos inesquecíveis.

"Comandar a produção audiovisual da Ilha de CARAS foi uma experiência única. Trouxemos para esse cenário paradisíaco a mesma estrutura que entregamos nos maiores eventos corporativos do país, com atendimento personalizado e soluções completas. Toda a parte técnica ficou sob nossa responsabilidade, o que permitiu à CARAS focar totalmente nos conteúdos e na experiência dos convidados", conta o empresário.