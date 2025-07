Júlia Gomes rompe com o passado infantil e revela nova fase: 'Não é leve, mas me fortaleceu'

Estrela de 'Rensga Hits', Júlia Gomes fala sobre amadurecimento precoce, polêmicas com colegas do passado e sonhos na música e no cinema à CARAS

Gente grande. Essa é a nova realidade de Júlia Gomes (23), que conhecemos desde cedo, ainda na infância. A atriz e cantora, famosa por seu trabalho em Chiquititas, do SBT, e atualmente integrando o elenco do sucesso Rensga Hits, do Globoplay, lembra com carinho de sua trajetória até aqui e honra as marcas do passado. “É uma mistura de emoções. As pessoas colocam expectativas em cima de mim. Por um lado, vivi coisas incríveis muito cedo. Por outro, cresci meio exposta, meio pressionada. A gente vai descobrindo quem é enquanto o mundo já tem uma ideia formada sobre você. Não é leve, mas me fortaleceu”, conta ela, direto da Ilha de CARAS 3.0 by GAV Resorts, em Angra dos Reis.

Dona de uma legião de fãs que a viram crescer, Júlia sempre precisou equilibrar os prós e contras de uma vida em frente às câmeras. “Eu perdi muitas festas de amigos de escola, praticamente todas as festas, porque na minha infância eu me dividia entre escola, teatro e TV. E o tempo é todo certinho, não sobrava hora para ir às festas. Mas eu aproveitei muito toda a experiência que o trabalho me proporcionou. Eu me divertia trabalhando e acredito que amadureci mais rapidamente por ter acumulado responsabilidades. As responsabilidades chegaram mais cedo e me fizeram amadurecer naturalmente. Eu precisei entender coisas de adulto, lidar com as críticas, com as frustrações”, pondera a atriz.

Os laços que construiu com outros artistas mirins ao longo de sua carreira são sólidos e atravessam o tempo. “São laços diferentes, porque a gente compartilhou uma fase muito específica e especial da vida. Mesmo que não fale todo dia, tem um carinho que fica. Quando a gente se reencontra, é como se o tempo não tivesse passado”, revela a atriz, que nos últimos meses se viu no meio de uma polêmica sobre desentendimentos que teria vivido com os ex-colegas na época. Júlia garante que a história já tem ponto final. “Já está tudo bem. Acontece que crescer junto também envolve crescer separado, com opiniões diferentes. Mas o carinho e a história que temos juntas são maiores que qualquer polêmica. Resolvemos como gente grande: com conversa e respeito”, reforça a atriz.

Quando o assunto é o futuro, ela sonha alto. Conciliando as carreiras de atriz e cantora, Júlia é otimista com os horizontes que se abrem. “Como atriz, quero interpretar uma personagem que me desafie ao ponto de me transformar. Fiz um teste para uma personagem dos sonhos, se eu for escolhida vai ser a minha realização completa!”, diz. “A música é meu ponto de equilíbrio, eu não sei como seria viver sem a

música. Ela faz parte de todos os momentos que já vivi, dos tristes aos felizes. Como cantora, meu sonho é viver disso!”, torce ela, que soltou a voz na Ilha ao lado do cantor Davi Cartaxo (34).

“Estou muito feliz e animada, acabou de estrear na Netflix o longa Fé para o Impossível. O filme está lindo, tem um elenco maravilhoso, a história é real e vale a pena ser assistido! E a terceira temporada de Rensga Hits chega no segundo semestre. Eu estou muito diferente no papel, tem gente que nem me reconhece”, conclui ela, que na história dá vida a Luane.

