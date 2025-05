Ilha de CARAS Country: Terra Fértil Seguros exalta protagonismo feminino no campo

Analice Cury, CEO da seguradora, esteve nos dois dias de evento e destacou a importância das mulheres estarem no agronegócio

Liderança feminina. Essa é uma das palavras de ordem da Ilha de CARAS Country, que reuniu diversas mulheres do agronegócio em Angra dos Reis (RJ) para promover trocas sobre o setor. Uma das convidadas do evento foi Analice Cury, CEO da Terra Fértil Seguros, empresa cujo time é composto majoritariamente por mulheres.

Durante os dois dias de Ilha de CARAS Country, 100 mulheres do agronegócio - entre agricultoras, pecuaristas, gestoras, produtoras rurais e empreendedoras - participaram de palestras e experiências exclusivas, além de compartilharem vivências e momentos de diversão.

O evento também teve caráter solidário, com a divulgação da campanha ‘Mulheres do Agro Combatendo o Câncer’, que abordou a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Mais de R$ 50 mil foram arrecadados para o Hospital de Amor, localizado em Barretos (SP) e referência nacional no tratamento oncológico.

“É uma experiência muito legal viver esses dois dias na Ilha de CARAS Country. Cada mulher escolhida para estar aqui representa inúmeras outras na região onde elas estão. Aqui tem produtora de variados tipos de cultura, e que tem feito a diferença no agronegócio e na vida de muitas outras mulheres”, afirmou Analice.

Mulheres no topo

A Terra Fértil Seguros é uma corretora de seguros especializada no agronegócio, que tem como objetivo principal auxiliar os produtores rurais a gerenciar seus riscos, além de proteger seus investimentos. “Atendemos do ínicio, meio e fim”, disse.

Cerca de 70% do time da Terra Fértil Seguros é composto por mulheres. “É uma empresa que tem toda a liderança feminina. Acredito que estamos em conjunto com o que a CARAS promoveu na Ilha. E a Terra Fértil é isso: nós apostamos nas mulheres e acreditamos que quando estamos juntas, nós nos fortalecemos”, disse Analice.