Humberto Morais supera baixa autoestima e ganha status de galã em Dona de Mim

Pela primeira vez na Ilha de CARAS, Humberto Morais celebra, em entrevista à Revista CARAS, o reconhecimento pelo trabalho como Marlon, em Dona de Mim

Debutando na Ilha de CARAS by Gav Resorts, Humberto Morais (31) brincou que estava saindo do anonimato em grande estilo. E está mesmo! Intérprete do Marlon em Dona de Mim, o ator estreou com o pé direito na Globo, como protagonista da novela das 7.

"Está mudando a minha vida", afirma o mais novo galã da TV que diz ainda estar se acostumando a se ver como símbolo de beleza. "Não me entendia como um cara bonito", revela o ator de Dona de Mim , em entrevista à Revista CARAS.

Leia também: Leona Cavalli confessa novidade na carreira em retorno às novelas com Dona de Mim: 'Mais desafiador'

Nascido em São Paulo, Humberto Morais interpreta seu primeiro personagem em uma trama global. Antes, ele já havia atuado em produções do streaming, como Sutura (Prime Video), e também na novela Poliana Moça (SBT). Abaixo, ele dá mais detalhes de seu trabalho e trajetória. Leia trechos editados da conversa.

Como tem sido fazer sua primeira novela na Globo?

Está mudando minha vida. Já sabia da visibilidade da Globo, mas vivendo isso, agora, entendo que é um lugar diferente. A minha mãe está famosa na padaria perto de casa. Antes eu era o filho da Regina, hoje, ela é a mãe do ator que faz o Marlon [risos]. Ainda não sabem meu nome na rua, mas me reconhecem. É gostoso ter esse reconhecimento pelo trabalho, porque é uma profissão difícil, existem vários hiatos entre as produções e ter uma visibilidade dessa me facilita a trabalhar mais. Fora a equipe, que é maravilhosa. Tive que aprender muita coisa para esse personagem. É uma das experiências mais legais que eu já vivi.

Como é se ver nesse lugar que ocupa agora? Junto da alegria vem a responsabilidade?

Como um menino negro, a alegria já é uma responsabilidade. O menino preto feliz com o que faz já é militante por si só. Já é pan-africanista. Vejo essa responsabilidade nas pessoas que me abordam, muitos são homens negros mais velhos que eu. Os jovens também vivem me parando, mas os homens negros mais velhos, mesmo com vergonha, eles falam. Sinto que é como se eu fosse o que eles queriam ter sido ou os adolescentes que eles foram. Isso é incrível! Por isso que ainda me bate uma crisezinha de ansiedade, por às vezes não saber se estou fazendo o certo ou o errado. Mas acredito que estou no caminho certo, os seres em que acredito sempre me guiam para um caminho melhor.

Você agora é galã. Como é ser um símbolo de beleza?

Nunca imaginei isso. Uma música do Baco Exu do Blues fala: 'Foram vinte e cinco anos para eu me achar lindo'. E isso é a vivência de um homem negro da minha idade. Na minha adolescência eu não era, de longe, visto como um cara bonito. Ou se era, isso não chegava a mim. Não sei se as pessoas têm medo de falar que o homem negro é bonito ou se tinham medo e, hoje, não têm mais. Mas não me entendia como um cara bonito, interessante, pelo contrário, tinha uma autoestima baixíssima. O teatro ajudou a levantar minha autoestima, mas ainda tenho aqueles altos e baixos, cheio de traumas. Toco bateria desde os 9 anos, sempre ficava no fundo do palco, não queria aparecer. Quando entrei para um grupo de MCs, só fazia minhas rimas, nem falava muito, por vergonha. Quando fui convidado para protagonizar Sutura foi o primeiro choque, porque nunca me imaginei protagonista de nada. E quando chega o Marlon, que além de protagonista é um galã, falei: 'Galã? Estão de brincadeira?' E quando assisto na TV, vejo que está bonito mesmo, que eles não estão viajando. Tenho que me lembrar todos os dias disso, mas está ficando cada vez mais fácil [risos].

Leia mais em: Juan Paiva sobre estreia em Dona de Mim: 'Me sinto um cara privilegiado'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE HUMBERTO MORAIS, DE DONA DE MIM, EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: