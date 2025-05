Eva Pacheco revela descoberta pessoal após BBB 25: 'Me surpreendi'

Pela primeira vez em uma edição da Ilha de CARAS, Eva Pacheco conversou com a Revista CARAS sobre a experiência na 25ª edição do BBB

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Eva Pacheco (31) tem sentindo as mudanças que a 25ª edição do BBB (Globo) proporcionou em sua vida. Participando pela primeira vez da Ilha de CARAS by Gav Resorts, a bailarina revela que passou até por uma descoberta pessoal no processo.

"Já sabia que era corajosa, destemida, mas lá me surpreendi. Sou mais corajosa e mais maluca do que pensava. Porque também tem que ser muito doido para participar dessa loucura", assegura Eva , em entrevista à Revista CARAS.

Ela pôde dividir a experiência com sua melhor amiga, Renata Saldanha (33), que se tornou a grande campeã da edição. A bailarina diz que se sentiu grata com o apoio que recebeu de todo o Brasil, mas, em especial do seu estado, o Ceará.

"É um estado que abraça, que vai pra cima mesmo. Para o meu povo, missão dada é missão cumprida. Mas quando saí e vi o tamanho desse apoio foi ainda mais surpreendente. Vi a galera torcendo no estádio, indo para a beira-mar, a galera nos prédios gritando, todo mundo ajudando, foi muito gratificante. Sinto ainda mais orgulho de ser do Ceará."

Agora, dona de um apartamento que ganhou no programa e cheia de oportunidades, a bailarina revela o que pretende para o futuro. "Vou abraçar as oportunidades, estou aberta para o que vier. Eu já tenho esse lado artístico por ser bailarina e gosto muito. Na minha cidade já fotografava para algumas marcas, eu já trabalhava como influenciadora, claro que em uma proporção muito menor, mas com certeza quero alavancar esse lado."

