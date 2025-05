Eva abre o jogo sobre ter entrado no BBB 25 com Renata, campeã do reality: 'Sombra'

Em entrevista à Revista CARAS, durante sua primeira passagem na Ilha de CARAS, Eva Pacheco recorda parceria com a amiga durante o BBB 25

Eva Pacheco (31) não esconde a gratidão em ter entrado para o BBB 25 ao lado de sua melhor amiga, Renata Saldanha (33) —que se tornou a grande campeã da edição. Para ela, os momentos que viveu ao lado da bailarina na casa mais vigiada do Brasil apenas somaram para a amizade, que segue firme apesar de críticas que surgiram ao longo do programa.

"Foi a primeira vez que me inscrevi para o BBB e já entrei com minha melhor amiga", conta Eva , em entrevista à Revista CARAS, concedida durante a Ilha de CARAS by Gav Resorts. "Quando eu precisei, ela me defendeu. Eu a defendi também. Algumas pessoas acharam que eu era sombra, mas, de certa forma, várias duplas fizeram isso, se ajudaram, se uniram."

"Eu não me importo, acho que foi da forma que tinha que ser. Eu não faria diferente, a nossa força juntas foi o nosso grande diferencial. Aqui fora o que mais escuto é o quanto nossa parceria é linda", acrescenta a dançarina e modelo.

Eva conta que a amizade das duas já existe a mais de duas décadas e que, ao longo de todos esses anos, sempre se mantiveram unidas. A bailarina garante que isso não vai ser diferente após a passagem pelo BBB, já que as duas já enfrentaram períodos de agendas compromissadas antes.

"A gente se conhece há 25 anos e sempre fomos unidas. Claro que com rotinas conturbadas, ela nas aulas de dança, eu na fisioterapia e nos trabalhos de modelo, mas estávamos sempre juntas, a gente dançava na mesma escola e no final de semana saía para se divertir."

