Cauê Campos revela reação do público nas ruas após Garota do Momento: 'Tenso'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Cauê Campos comenta como é encontrar com os fãs de Garota do Momento enquanto interpreta o vilão Basílio

Pela primeira vez participando da Ilha de CARAS, Cauê Campos (23) conta que tem sido uma nova aventura encontrar com o público nas ruas após passar a interpretar o vilão Basílio em Garota do Momento (Globo). Para ele, a reação dos fãs e telespectadores gerou surpresa.

"É tenso. É uma relação estranha, mas legal. Nunca tinha vivido um vilão. Então, não esperava que a galera fosse me abordar dizendo que queria a minha morte ou prisão", brinca o ator de Garota do Momento , em entrevista à Revista CARAS.

Feliz diante da repercussão de seu personagem e da trama, ele afirma que entende os comentários do público. "Ao mesmo tempo que fazem isso, deixam claro que é sobre o Basílio, não sobre mim", completa o artista.

Na trama, que terá suas gravações encerradas em junho, Basílio é um jovem que foi criado no abrigo em Petrópolis, ao lado de Beatriz (Duda Santos). Ele trabalha como engraxate, e é bastante ambicioso. Quando descobre que a mãe da colega está rica, também vai para o Rio de Janeiro com o objetivo de tirar algum proveito da situação.

QUEM É CAUÊ CAMPOS?

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Cauê Campos é um ator que começou a carreira ainda na infância, com participações em novelas como Avenida Brasil (Globo) e Lado a Lado (Globo). Ele ganhou destaque como o personagem Capim na série infantojuvenil Detetives do Prédio Azul e, agora, está no ar em Garota do Momento.

