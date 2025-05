Cauê Campos, de Garota do Momento, fala sobre crescer em frente às câmeras: 'Descobrir'

Em entrevista à Revista CARAS, concedida durante a Ilha de CARAS, o ator de Garota do Momento recorda o início da carreira

Apesar de ser jovem, Cauê Campos (23) já se dedica à carreira artística há mais de 15 anos. Pela primeira vez participando da Ilha de CARAS, o ator fala sobre como foi crescer em frente às câmeras e explica se a experiência trouxe mais maturidade.

"Eu tenho um eterno espírito de quinta série. Mas, de fato, trabalhar desde cedo te deixa com outros pensamentos. Não sei se ficamos mais maduros ou muito precoces. Estou há quase 16 anos no trabalho, mas mal completei 23 anos. Ainda tenho muita coisa para viver e descobrir", conta o ator de Garota do Momento (Globo) , em entrevista à Revista CARAS.

Mesmo com sua pouca idade, ele já acumula mais experiências que diversos veteranos brasileiros. O artista se tornou conhecido nacionalmente ainda na infância, com a série Detetives do Prédio Azul. No projeto, conheceu colegas com quem contracena até hoje, como Caio Manhente (25).

E ele assegura que não pensa em férias ou descanso para tão cedo. "Acabando a novela, tenho um filme para estrear que já está rodado. Já estão chegando outros projetos, fiquei muito feliz em saber! Descansar nada, tenho só 23 anos… Quando eu chegar em 123 anos, eu descanso", brinca.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Cauê Campos é um ator que começou a carreira ainda na infância, com participações em novelas como Avenida Brasil (Globo) e Lado a Lado (Globo). Ele ganhou destaque como o personagem Capim na série infantojuvenil Detetives do Prédio Azul e, agora, está no ar em Garota do Momento.

