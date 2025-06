Carol Castro recorda momento delicado na chegada dos 40: 'Imaginava que seria de outro jeito'

Curtindo os dias na Ilha de CARAS by Gav Resorts, a atriz Carol Castro contou, à Revista CARAS, como foi a chegada dos 40 anos

Sucesso como Clarice em Garota do Momento (Globo), a atriz Carol Castro (41) foi uma das celebridades que aproveitou os dias na Ilha de CARAS by Gav Resorts. Entre os momentos de descanso em Angra dos Reis, a artista conversou com a Revista CARAS e recordou um momento inesperado que viveu junto à chegada dos 40 anos.

"Acredito que seja a hora da colheita de metade da minha vida. Completei 40 em um pós-operatório. Imaginava que seria de outro jeito, fazia planos... Mas a vida vem de repente e te para. Sempre achei digno amadurecer sem tentar frear certas coisas por vaidade", contou Carol Castro .

A estrela passou por uma cirurgia delicada no joelho, e, além disso, também enfrentou a perda de seu pai, Luca. Apesar do turbilhão na vida pessoal, a atriz diz que não teve tempo de ter crise e, agora, sente que a tempestade passou e está pronta para renascer.

Leia também: Carol Castro mergulha em nova fase: 'Me sinto num renascimento'

"Muitos dizem que depois da tempestade vem a bonança. Sempre haverá tempestades na vida, mas me sinto num renascimento. Meu primeiro trabalho depois desse turbilhão foi a novela. Estou me reconhecendo e sendo reconhecida de maneira diferente, mais madura, mais completa", explica.

"Não trocaria os meus 41 pelos 21. Como você fica mais dona de si, se importa menos com o que os outros vão pensar. É um momento muito especial e único", completa a atriz, que antes havia interpretado Darlene em Amor Perfeito (Globo).

Leia mais em: Carol Castro detona escolha de Virginia para Rainha de Bateria da Grande Rio: 'Não pode'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: