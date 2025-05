Bruno Fagundes revive momentos de nostalgia na Ilha de CARAS: 'Era outra época'

Em entrevista à Revista CARAS, Bruno Fagundes, após passar pela trama 'Volta por Cima', da TV Globo, reflete sobre auge artístico

Que a volta da Ilha de CARAS 3.0 by GAV Resorts foi em grande estilo, todos já sabem! E em meio às paisagens deslumbrantes, o mar cristalino e o clima praiano, outra sensação que parece ter invadido o coração dos convidados foi a nostalgia. E quem comprova isso é Bruno Fagundes (35), que coleciona memórias de suas passagens pelo paraíso de Angra dos Reis, no litoral fluminense.

“Que delícia! Eu precisava muito disso. Estou feliz com esse retorno e por ter a oportunidade de estar aqui de novo. A primeira vez que vim para a Ilha de CARAS, eu deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade, acompanhando meus pais. Era outra época, outro Bruno, tudo diferente! Ter a ilha de volta nesse lugar paradisíaco é maravilhoso. Eu consegui vir para cá entre as gravações e tive que pular nessa piscina! Não dava para não aproveitar”, disse o ator, filho de Antonio Fagundes (76) e Mara Carvalho (64), que coroou a reta final das gravações da global Volta por Cima, com experiências de relaxamento e diversão ao lado de outros colegas do elenco na Costa Verde do Rio.

Falando em Volta por Cima, Bruno não consegue esconder o carinho que sentiu por fazer parte da trama de Claudia Souto e admite: já está com saudade da novela. “Foi incrível. Entrei um pouco depois, peguei a novela em andamento. Eu não conhecia ninguém, mas já ficava imaginando como seria ótimo fazer parte daquilo. Já tinha trabalhado com a Claudia antes e ficava namorando a novela, querendo entrar. De repente, quando me dei conta, estava dentro! Fui muito bem recebido por todo mundo. Era um personagem importante, que tinha algo a dizer, era romântico”, lembra o ator, que viveu o par romântico de Rodrigo Fagundes (54), um de seus melhores amigos na vida real.

“Ele é meu irmão de alma, apesar dos sobrenomes serem só coincidência! Ficamos tão amigos que estar com ele foi um presente”, conta Bruno, que ainda conseguiu emplacar um beijo entre os personagens, gesto sempre importante para a representatividade do público LGBTQIAPN+.

“Aprendi com o personagem, foi um saldo positivo. Foi uma novela diversa, trazendo assuntos importantes”, completa. Preparado para novos desafios, Bruno reconhece que a novela representou um dos principais momentos de sua carreira.

“Foi um trabalho fundador da minha carreira. A Claudia me convidou e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo na TV. Foi um processo de confiança que construímos desde Cara e Coragem, em 2022, um personagem de muita responsabilidade que ela me entregou porque sabia que eu conseguiria cumprir. A gente ama o que faz e temos orgulho do que a gente entregou. Volta por Cima virou saudade. E deixou lembranças, encontros, risadas maravilhosas. Cada uma das pessoas que cruzei nesse trabalho tocou meu coração de forma especial. Termino essa etapa realizado e feliz”, conclui o ator, emocionado.

