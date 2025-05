Barbara França renova as energias em ano cheio de projetos: 'Levar meu trabalho para o mundo'

Entusiasta declarada dos esportes e da natureza, Barbara França aproveita para contar, à Revista CARAS, sobre sua experiência na Ilha de CARAS

Apaixonada por natureza e esportes, Barbara França (32) soube aproveitar sua estadia na Ilha de CARAS by Gav Resorts. Entre uma foto e outra, a atriz mergulhou na piscina, treinou na academia e até participou de uma corrida de bicicleta aquática.

Além de se divertir, as práticas são a maneira que ela encontrou para cuidar de si. "É tudo de dentro pra fora, é realmente por saúde. A estética é uma consequência que, não vou negar, me agrada também", assume a mineira quase carioca e, se depender do trabalho, beirando à cidadania portuguesa.

Estrela da série Vizinhos para Sempre, sucesso em Portugal, Barbara França retorna à terrinha em breve para gravar mais uma temporada da produção e não descarta investir ainda mais em uma carreira internacional.

Nascida em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, Barbara França iniciou a sua carreira na televisão aos 13 anos, no especial de fim de ano da Rede Globo, e se formou no Tablado. Desde então, esteve em projetos da emissora como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, Verão 90 e Tempo de Amar. Confira abaixo trechos da entrevista à Revista CARAS.

Seus olhos brilharam quando você chegou à Ilha e viu que tinha academia. É um vício?

Virei o que eu mais temia [risos]. Se vou viajar, uma das primeiras perguntas que faço é se vai ter academia. Eu malho para comer. Não faço dieta, não consigo. Só assim para eu me sentir com liberdade de comer o que quero, eu como muito. É um equilíbrio, é uma compensação também. Enfim, treino bastante para fazer o que mais amo: comer.

O foco principal é a saúde?

É tudo de dentro para fora, é realmente por saúde. A estética é uma consequência que, não vou negar, me agrada também, mas em princípio é totalmente pela saúde. Ainda mais que passei dos 30 anos, é outro metabolismo, outro corpo.

Sua ligação com a natureza só soma nisso tudo?

Sou um bicho do mato, sou de São Lourenço, sul de Minas. É na natureza que me reconecto, que renasço, recarrego as minhas energias. Sou muito mais essa pessoa do que alguém cosmopolita. Quando quero descansar, vou para a praia, cachoeira, mato... Não vou para a cidade fazer compras, os meus olhos não brilham com isso.

Você passou uma temporada em Portugal, como foi?

Fiquei três meses por lá e foi meu segundo projeto internacional. Foi muito importante para mim. Fiz a série Vizinhos para Sempre, que é uma parceria da Amazon Prime com a TVI, a maior emissora portuguesa, e é o programa mais visto em Portugal atualmente. Ficamos no top 1 da Prime por quase uma semana! A terceira temporada já está confirmada e volto para Lisboa para gravar.

Essa carreira internacional foi planejada?

Eu tinha muita vontade de trabalhar fora do meu País, levar meu trabalho para fora, mas não tinha dado nenhum passo ainda em direção a esse propósito. Eu estava fazendo uma novela no Brasil com o Thiago Rodrigues, que já trabalhava em Portugal. Então, ele fez um story comigo, um diretor de lá viu e disse que buscava uma atriz brasileira com o meu perfil. O Thiago passou o contato do meu agente e fiz um teste. Eu terminei a novela no Brasil em uma semana, fiz o teste na semana seguinte, fui aprovada e viajei para gravar o meu primeiro trabalho lá. Fiquei em Portugal por três meses. Sempre foi um sonho levar meu trabalho para fora e traçar novos horizontes.

Aprendeu muito lá?

Foi muito bom para o meu crescimento pessoal, porque eu nunca tinha morado sozinha fora do meu País. Não vou romantizar, é perrengue! Por mais que eu tenha chegado lá com uma estrutura, é uma outra cultura, eu estava sozinha... Não tinha ninguém que eu conhecesse lá e eles são bem diferentes da gente, inclusive no temperamento. Foi difícil, mas foi um período em que cresci muito.

Você lança um filme ainda em 2025...

O filme se chama De Volta à Bahia e estreia ainda neste ano no streaming. Eu faço a protagonista e tem o Werner Schünneman no elenco, Felipe Roque, Juliano Laham, Lucca Picon. É um filme de romance e de surfe. Eu tive que aprender a surfar na marra.

Teve que aprender a surfar para a personagem?

Eu menti que sabia. A diretora, Joana Di Carso, me ligou falando que em um mês iria começar a gravar na Bahia, que ela precisava de uma atriz no meu perfil, mas que tinha que saber surfar, que não tinha tempo para aprender. O que eu fiz? Falei que sabia surfar! Eu sabia? Não [risos]. Hoje, posso falar, Joana, me perdoe, mas eu menti, porque nós, atores, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de trabalho. Eu liguei para a Isabella Santoni, que é surfista também e pedi ajuda. Ela falou que eu era doida, que não dava para aprender a surfar em um mês. Mas eu tive que aprender. Tive aula com o Will Santana, que é um grande surfista e aprendi. Uma das primeiras vezes que consegui surfar sozinha, sem ninguém me empurrando, foi gravando a cena do filme. Sigo praticando porque me apaixonei pelo esporte e pelo estilo de vida do surfe. Mas tudo começou como uma mentira de que eu sabia surfar. O ator que nunca mentiu que atire a primeira pedra. Não existe [risos].

Como é encarar a protagonista de um projeto?

É uma responsabilidade grande, mas fiquei muito feliz, foi um desafio duplo por ser uma protagonista no longa, surfista, então era um mundo completamente novo para mim. Foi especial, uma conquista muito grande.

Pensa em voltar às novelas?

Sim, porque fui muito feliz em todas as novelas que fiz e sou muito grata por cada oportunidade. Mas também estou gostando muito de explorar mais esse mundo dos streamings, das séries e do cinema.

