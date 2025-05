Ator de Garota do Momento, Cauê Campos revela clima nos bastidores: 'Elenco todo'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Cauê Campos, de Garota do Momento, também celebra sua participação na Ilha de CARAS

Pela primeira vez na Ilha de CARAS, o ator Cauê Campos (23) não esconde a empolgação de estar interpretando Basílio, personagem de sucesso da trama Garota do Momento (Globo). Em entrevista à Revista CARAS, concedida durante a edição, ele ainda contou o clima nos bastidores da novela.

O ator celebra a oportunidade de dividir cena com grandes nomes da teledramaturgia, como Lília Cabral (67) e Fábio Assunção (53). "A Lília é uma grande parceira em cena, ela te ensina muito. Aprendemos com os veteranos e também com atores que estão no set pela primeira vez. A novela está brilhando por isso", opina.

Campos também diz que o elenco de Garota do Momento se tornou uma verdadeira família, dentro e fora das telas. "O elenco todo é muito unido. Vamos nos aniversários uns dos outros, somos muito parceiros dentro e fora de cena. Ver isso acontecer nessa novela é muito especial. Eu conheço vários nomes do elenco há mais de 15 anos."

Leia também: Ator de Garota do Momento, Cauê Campos deseja ritmo acelerado na carreira: 'Muita coisa para viver e descobrir'

"Quando você leva essas relações para a cena, é absurdo. O Pedro Novaes virou meu irmão. No meu aniversário, ele me 'sequestrou' e me levou para andar de kart e agora fazemos isso toda semana", compartilha o ator, detalhando a amizade com o colega de cena.

Quanto à experiência na Ilha, ele afirma: "Foi bem maneiro. É a primeira vez que eu venho, fiquei sabendo do retorno da Ilha. Foi bem inesperado na verdade. Estava gravando a semana toda quando me convidaram e decidi vir."

Ele ainda acrescenta que não teve tempo ruim na viagem, e chegou até a encarar um passeio de jet ski e sessão de fotos em cima de uma árvore. "Achei lindo. Tinha muito tempo que eu não vinha para Angra. Mesmo nublado continua lindo. Eu aproveitei demais, foi maravilhoso."

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Cauê Campos é um ator que começou a carreira ainda na infância, com participações em novelas como Avenida Brasil (Globo) e Lado a Lado (Globo). Ele ganhou destaque como o personagem Capim na série infantojuvenil Detetives do Prédio Azul e, agora, está no ar em Garota do Momento.

Leia mais em: Garota do Momento faz jus ao nome e se torna a queridinha das redes sociais

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: