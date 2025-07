Apaixonado, Igor Jansen abraça a música e a atuação: 'O coração está molenga'

Na Ilha de CARAS, o ator Igor Jansen fala sobre namoro com Julia Soares e celebra sua evolução dentro da TV

É o amor... Igor Jansen (21) não consegue esconder o sorriso de orelha a orelha quando fala de Julia Soares (19), medalhista brasileira nas Olimpíadas de Paris. “Agora o ‘cabra’ está apaixonado! O coração está molenga”, brinca o ator e cantor, direto da Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, no litoral fluminense.

O relacionamento ainda não completou um ano, mas já serve de inspiração para novas composições de Igor e coroa um momento mais do que especial em sua trajetória. Após fazer parte da trama No Rancho Fundo, que marca sua grande estreia na Globo, o ator sente que está mais preparado para mostrar um outro lado seu ao público e conquistar novos territórios, tudo isso sob o olhar atento da amada. “É um momento único na minha vida. Não poderia ser melhor”, comemora ele.

– Você está focado na sua carreira musical e até soltou a voz aqui na Ilha... Me fala mais sobre essa sua outra paixão.

– Eu amo a música, eu amo compor, tocar, cantar. É um hobby muito gostoso para mim. E acabei transformando em trabalho também. Não me deixo restringir apenas para um segmento. Já tenho uma imensidão de músicas no Spotify nesse pouco tempo. Com certeza, é uma carreira que vai continuar andando em paralelo com a minha atuação. Hoje, eu sou um artista independente e quem vive na música e da música sabe o quão caro é, o quão trabalhoso é e o quanto de dedicação você precisa ter.

– E agora você tem uma musa inspiradora...

– Pode pôr musa nisso porque é musa, sim! Agora o ‘cabra’ está apaixonado! Aí a composição fica mais fácil, o coração está molenga... É fácil compor quando a Julia está perto de mim. Ela é uma menina doce. Eu a chamo de minha pequena. Mas ela é uma mulher incrível, muito dedicada. Eu criei admiração pela Julia antes mesmo de me apaixonar. Já tem música escrita pra ela, que eu já cantei, já mostrei pra ela. Mas a gente está indo com calma. A gente está se mostrando nas redes sociais de pouquinho a pouquinho. Porque a gente sabe como é a internet, como é a loucura.

– Como vocês se conheceram e começaram a se relacionar?

– A gente está indo aos poucos. Mas, resumidamente, a Julia me conheceu primeiro. Inclusive, numa entrevista, ela disse que assistia a Poliana e que era minha fã. Caso antigo, entende? E eu vim conhecê-la nas Olimpíadas. Elas brilharam! Nós começamos a conversar, papo vai, papo vem, se encontra ali, se encontra aqui... Quando a gente menos espera, o coração bate mais forte. Aí lascou-se!

– É fácil se encontrar nessa rotina atribulada de treinos e compromissos, morando cada um em uma cidade?

– A minha rotina se adequa a dela. Ela tem uma rotina de treino de sete horas por dia. Loucura, sim, mas é porque ela é incrível. Eu consigo fazer um projeto e, vez ou outra, dar uma fugidinha para me encontrar com ela. O nosso eixo é Rio-São Paulo. Agora, ela está morando em São Paulo e sempre está aparecendo no Rio. Eu estou morando no Rio e sempre estou em São Paulo. A gente está aproveitando cada momento junto. Crescendo junto, aprendendo junto, se amando junto. Acho que isso é o importante, principalmente no começo de uma relação.

– Sua estreia na Globo foi um sucesso. Como isso transformou sua vida e sua carreira?

– Isso é muito importante na carreira de um ator mirim. Precisa passar do menino para o homem para começar a vender a imagem. Tudo é um trabalho de imagem. Você precisa tomar cuidado com os projetos que você faz. Na sua vida, principalmente na vida do artista, os ‘nãos’ te definem muito mais do que os ‘sins’. Eu fui agraciado de poder ter essa oportunidade de gravar na Globo num momento único e especial da minha vida. Não poderia ser melhor. Trouxe essa imagem mais adulta, de uma atuação mais responsável, que é o que a Globo pede.

– O que vem pela frente? Quais os seus próximos planos?

– Os projetos ainda estão andando. Um fato da minha vida, que não é tão comum, é que eu estou empregado e trabalhando desde 2015. Do filme veio a novela, da novela veio outro filme, aí veio o musical no meio, depois outro filme, novela... Isso não acontece muito na vida de nós, atores. A internet me proporciona esse descanso também. E foi quando parei, quando pensei em mim, quando cuidei de mim, que comecei a namorar. Me possibilitou ter esse momento de escolha. Fazer um teste ali, um teste aqui, em uma emissora, em outra, para entender qual o melhor projeto para minha carreira e para a minha imagem.

