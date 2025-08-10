Wanessa Camargo: Tarólogo prevê o desempenho dela na Dança dos Famosos

Será que Wanessa Camargo vai vencer a Dança dos Famosos 2025? Tarólogo lê as cartas sobre o desempenho da cantora na competição

A cantora Wanessa Camargo está no elenco da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck, da Globo. Com a estreia da competição neste final de semana, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma leitura das cartas de tarot para ver o que o futuro reserva para a artista na atração.

De acordo com o profissional, Wanessa pode surpreender o público com seu desempenho ao longo da competição. "Ela vem com força dentro do programa. As cartas me mostram a Wanessa com força de superação. Apesar dela ter um passado desgastante, algo aí que está ligado ao emocional dela bastante abalado. Só que a Wanessa tem uma proteção ancestral. Existe alguém que a protege muito. Ela pode surpreender o pessoal de casa", afirmou.

No entanto, a cantora também pode enfrentar críticas de um dos jurados durante o jogo. "Ela terá problema aí, vai ter um problema de saúde, vai ter alguma coisa aí. E esse problema eu acho até acho que ela pode vir ter algum problema de saúde, ligado a alguma lesão que ela pode vir de sofrer, tá? Outra coisa, eu vejo algo que ela vai enfrentar uma polêmica muito grande envolvendo algum jurado. Ela vai enfrentar críticas fortes e o emocional muito forte dentro dos bastidores da televisão", comentou.

Por fim, será que ela tem chance de ser a vencedora? O tarólogo não acredita que ela esteja na final. "Eu não vejo a Wanessa Camargo finalista. Ela vai surpreender o público, mas dizer que ela vai chegar a ser finalista, eu não vejo. Wanessa vai sair no meio do caminho", contou.

Wanessa Camargo falou sobre a relação com Dado Dolabella após o término

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre anda o seu relacionamento com o ex-namorado, Dado Dolabella, de quem se separou há alguns meses. Sincera, ela contou que não descarta uma reaproximação deles, já que ainda precisam resolver algumas questões juntos.

"Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", disse ela no podcast "Bagaceira Chique".

Inclusive, Wanessa contou que não está à procura de um novo amor. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. Nós nos falamos, nos vemos, mas, se for para ficar juntos, temos que resolver algumas coisas, principalmente agora. Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, mas se resolvermos voltar, tudo bem", afirmou.

A estrela garantiu que seu foco é cuidar dos filhos e da carreira. "Estou precisando agora, depois de um ano que foi muito difícil, focar nos meus filhos, no meu trabalho e em mim, passei por um desafio muito grande. Tenho que estar muito centrada, estou totalmente focada em entender o que quero da minha vida, para onde eu vou, porque foi um ano desafiador", declarou.

Fatos do relacionamento de Wanessa e Dado

Início do romance – Wanessa Camargo e Dado Dolabella começaram a se relacionar no ano 2000.

Primeira separação – O casal se separou em 2002, após dois anos juntos.

Reconciliação em 2003 – Eles se reconciliaram em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Relacionamentos posteriores – Ambos viveram outros romances, tiveram filhos com outras pessoas e seguiram suas vidas.

Reencontro em 2022 – 18 anos depois, os dois se reencontraram quando estavam solteiros e decidiram dar uma nova chance ao relacionamento.

Nova paixão até 2024 – O casal viveu uma grande paixão até 2024.

Participação no BBB 24 – Após a participação de Wanessa no BBB 24, o relacionamento deles ficou estremecido e eles se afastaram.



Separação breve – A separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos.



Último término em fevereiro de 2025 – O casal rompeu novamente em fevereiro de 2025.