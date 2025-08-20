Vidente revela sobre John Drops no Masterchef: 'Precisa tomar muito cuidado'

Em entrevista à CARAS TV, Val Couto falou sobre a trajetória de John Drops no Masterchef Celebridades e fez um alerta para o influenciador; saiba mais

John Drops está entre os 12 nomes que a Band revelou para a primeira temporada do Masterchef Celebridades. O influenciador está no elenco ao lado de Márcia Goldschmidt, Valesca Popozuda e outros. Em entrevista à CARAS TV, o vidente Val Couto alertou sobre a passagem dele no reality show culinário e o que ele precisa fazer para levar o prêmio.

Val inicia sua previsão falando sobre a personalidade do influenciador e analisa que a trajetória dele deve ser recheada de momentos de entretenimento: "As cartas mostram aqui para mim que o John é regido pela Lua e me dão ele como uma figura espontânea, introvertida, irreverente. Vai ser muito cômico a participação dele no programa."

O vidente alerta para que o lado extrovertido dele não ultrapasse a proposta do reality: "Nem sempre os jurados vão apreciar de uma forma legal o tom brincalhão dele. Ele precisa tomar muito cuidado com isso. Ele pode se perder um pouquinho no programa em relação a isso e acabar virando centro da atração, mas de uma forma negativa para ele."

Val finaliza a previsão alertando, novamente, Drops: "Pode vir aí até uma bronca. Esse lado de ser repreendido pode, muitas vezes, provocar aqui fora memes, comentários, principalmente nas redes sociais. Então, eu vejo que o John ele precisa tomar muito cuidado com isso".

O Masterchef Celebridades

Com a proposta culinária do MasterChef, mas com a participação de nomes famosos e cheios de entretenimento para o público, a atração traz a convivência e as histórias dos participantes, episódio após episódio. A edição especial vem logo após uma espécie de renascimento, com a temporada doze do formato repercutindo muito bem nas redes sociais. Quem será a celebridade campeã?

Leia também: Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS: