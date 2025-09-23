Vidente faz previsão surpreendente para Neymar Jr e a Copa do Mundo

Será o Brasil vai vencer a próxima Copa do Mundo? O vidente e médium Robério de Ogum faz previsão que envolve Neymar Jr

A próxima Copa do Mundo de futebol masculino acontecerá entre junho e julho de 2026 e as previsões já começam a aparecer na internet. Tanto que o vidente e médium Robério de Ogum fez uma previsão sobre o desempenho do Brasil na competição mundial e também sobre o jogador de futebol Neymar Jr.

O vidente contou que o Brasil deve ganhar a próxima Copa do Mundo com direito a desempenho surpreendente e confiança da torcida. “O hexa vem. Apesar do descrédito, vejo a Seleção Brasileira crescendo ao longo da Copa do Mundo e trazendo novamente a paixão do torcedor pelo futebol. É uma energia de união e de vitória. Serão jogos tensos, brigados, com embates e emoção, mas com resultados positivos para nós“, disse ele.

Porém, a seleção terá que também enfrentar desafios de imagem. “Haverá indiretas, alfinetadas e até disputas internas, mas quando a bola rolar, o time vai se superar. Essa Seleção tem destino de glória. O título finalmente vem para o Brasil“, afirmou, e completou: “O Brasil vai se reencontrar com a alegria do futebol. O torcedor vai voltar a acreditar e a comemorar. Neymar, em especial, mostrará ao mundo que ainda tem muito a oferecer. Será a volta por cima dele e da Seleção“.

Inclusive, o sensitivo comentou que Neymar Jr será um destaque no time. “Enxergo Neymar ressurgindo como uma fênix. Depois de tantas polêmicas, lesões, desempenho abaixo do esperado e controvérsias dentro e fora de campo, ele vai finalmente focar. Vai mostrar talento, garra e dedicação, sendo protagonista desse título“, afirmou.