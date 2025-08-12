Vidente faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz fez uma previsão após a nova revelação de Leonardo envolvendo o casamento com Virginia Fonseca e Zé Felipe

Nas últimas horas, o término de Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (27) voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Durante sua participação no Brasil Urgente, da Band, Leo Dias (50) fez uma grande revelação envolvendo um possível retorno do casal. "Rolou a entrevista, o Zé estava do lado e o Leo falou uma parada na entrevista e o Zé pediu para nós cortarmos a entrevista. Sabe o que é? Não vai ter volta!", confessou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica que, no momento, não há a possibilidade de Virginia Fonseca e Zé Felipe reatarem o casamento. "Cada um está com um sentido para a vida, tentando encontrar para si. Tem amor. Pelo que eu vejo no mapa aqui, teve amor, tem sentimentos. Eles têm um olhar profissional, que aliás acho que foi isso que uniu", destaca.

"Ela é ambiciosa. A Virginia é extremamente ambiciosa. Ela é ariana, líder por natureza, líder nata. Ela tem uma missão muito bacana, ela tem uma missão 11, que é um número elevado, é um número mestre. E ela tem que seguir a ela. Ainda que a Virginia seja nova, ela faz isso com muita audácia. É difícil você seguir você", acrescenta.

"Esse ano, ela começou um novo ciclo na vida dela (...) Ela está no ano um de um novo ciclo. Acho que aí não se sustentou o casamento. Ela está com um novo olhar desse ciclo (...) Ela faz e acontece. E é pouco ainda. Ela vai longe ainda, porque ela está seguindo ela", finaliza.

Por outro lado, Valnessa Alvaiz reforça que o filho de Leonardo tem outros propósitos em sua vida: "O Zé Felipe é um cara muito bacana. Taurino, pé no chão, estabilidade (...) Ele precisa dessa segurança, ele busca nisso. Ele buscou isso com a família, com os filhos (...) Só que, com o Zé, a missão dele é 7. É um desafio. Ele veio buscar estudos, sabedoria, verdade. Um pouco também da espiritualidade".

"Ele é um cara que precisa ficar um pouco só. Não na tristeza, mas no só para analisar (...) Então, é a missão de vida dele. Por mais que ele faça shows e aquelas brincadeiras todas, ele precisa voltar a um lugar de calma e segurança (...) É totalmente diferente da Virginia. Ela busca expandir, mandar mensagens", diz.

"Não sustentou a relação. Ele está fazendo um balanço e ela está começando um novo ciclo da vida: 'Eu quero é mais'. E ele está falando: 'Isso não vai dar certo' (...) Eles estão em momentos diferentes da vida e com missões distintas. Agora, eu não os vejo voltando. Tem sentimentos e tem filhos. Mas, às vezes, isso não basta, infelizmente. Nem tudo a gente consegue sustentar", conclui.

