Horóscopo / Previsão

Vidente faz previsão para Gominho após a morte de Preta Gil

Vidente fala sobre como vê a atual fase do apresentador Gominho, que era um dos melhores amigos da cantora Preta Gil

Publicado em 12/08/2025, às 16h51

Gominho
Gominho - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

O apresentador Gominho foi um dos melhores amigos da cantora Preta Gil (1974-2025) e esteve ao lado dela durante todo o tratamento contra o câncer. Depois da morte da cantora, ele volta à sua rotina e já desabafou sobre o luto nas redes sociais. Com isso, a vidente Anna Aguiar fez uma previsão para ele.

A vidente e sensitiva viu que Gominho passa por um momento delicado e vive um processo de luto silencioso e profundo. "A alma dele está em paz por ela ter partido, por ter terminado o sofrimento físico dela aqui na Terra. Mas a cabeça dele está vivendo um colapso emocional. Ele se sente sem chão, desorientado, e não consegue se enxergar de volta à rotina que tinha antes. Vejo caos", afirmou ela. 

Inclusive, ela disse que ele se mostra tranquilo, mas guarda para si a tensão deste momento. "Amigos, cuidem dele. É o momento de se reconectar, de zelar, de acompanhar cada passo e incentivar à sua volta para o trabalho e afazeres diários", afirmou ela, que ainda viu que ele ir em busca de ajuda profissional. "Vejo ele indo ao médico, provavelmente iniciando um tratamento – se é que já não começou. É um quadro que precisa de acolhimento e cuidado. Vejo que ele está em uma fase muito fragilizada. Muito além da morte da Preta Gil". 

Por fim, ela falou sobre a conexão que existia entre Gominho e Preta. “A conexão dele com Preta Gil continua viva no plano espiritual. Ela é um ponto de luz que vai guiá-lo no processo de cura. Vai levar tempo, mas ele não está sozinho", declarou. 

Atualmente, Gominho apresenta o programa TVZ, do Multishow. 

Gominho sobre a vida no luto

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), separou um tempo no último domingo, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos, incluindo sua longa amizade com a cantora e a partida dela. A artista faleceu no dia 20 de julho após lutar contra um câncer colorretal.

Durante uma live, Gominho foi questionado por um internauta sobre a relação com Francisco Gil, filho único de Preta. O apresentador, por sua vez, explicou que sempre se deu muito bem não só com o cantor, mas também com os demais familiares da amiga.

Ainda segundo o artista, ele possui uma ótima relação com todos à sua volta: "Eu me dou bem com todo mundo! Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de ‘não se dar bem’, ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", declarou ele.

Em seguida, Gominho reforçou que Preta Gil era sua grande conselheira. Recentemente, o apresentador do Multishow contou que as opiniões e críticas da cantora eram as únicas das quais ele realmente se importava.

"Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", disse Gominho, por fim.

Poucos dias antes, Gominho falou sobre como tem enfrentado o luto. "Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", iniciou ele.

Em seguida, Gominho contou que passou o dia pensando na amiga: "Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", declarou, por fim.

Leia também:Mãe de Preta Gil reaparece na web em fotos inéditas com filho de Bela Gil

