Um único signo é considerado o mais frustrante do zodíaco. É o seu?

Você sabia que existe um signo que é considerado o mais frustrante do zodíaco porque sempre tenta convencer os outros do contrário? Saiba qual
Cada signo do zodíaco tem suas características únicas e uma curiosidade chamou a atenção. Você sabe qual é o signo considerado o mais frustrante para os outros? De acordo com o astrólogo Evan Nathanial Grim, da Inner Worlds Astrology, um dos signos proporciona uma personalidade ‘do contra’ para quem nasce sob sua regência e pode trazer um saber ‘amargo' para quem convive com esta pessoa no dia a dia.
De acordo com a reportagem do site The Sun com o astrólogo, o signo mais frustrante é Gêmeos. “Este signo gosta de bancar o advogado do diabo em tudo. Você está decidido a viajar para algum lugar? Eles vão tentar te convencer a ir para outro lugar. Você pedir alguém deste signo em casamento? Pode até ser que eles queiram dizer sim, mas podem argumentar que o casamento seria uma má ideia”, afirmou o astrólogo.
O signo de Gêmeos carrega este atributo porque costuma ser ambíguo e subverter as ideias. Desse modo, eles acabam ‘tirando a energia’ do plano da outra pessoa, o que causa frustração. E por que isso acontece? Um dos motivos é porque Gêmeos é regido por Mercúrio, que traz uma energia de trapaceiro e da bagunça.
Gêmeos é flexível, é questionador e muda o seu rumo sem pensar duas vezes. Cancelam os planos independentemente da consequência e conseguem enxergar todas as possibilidades. Assim, eles colocam várias alternativas para a mesma coisa e causam uma dualidade no pensamento, o que pode ser frustrante para muitas pessoas.
O tão esperado fim de Mercúrio Retrógrado chegou em 11 de agosto, marcando o retorno do planeta ao movimento direto, especialmente no signo de Leão. Conhecida por provocar ruídos na comunicação, atrasos e mal-entendidos, essa fase traz consigo uma oportunidade única de recomeços e renovação.
De acordo com Deborah de Obá, astróloga e taróloga do iQuilibrio, a virada do planeta traz uma onda de autoconfiança, clareza e energia criativa. "A confiança renovada nos impulsiona a abraçar desafios com coragem e a expressar nossa verdade interior sem medo", afirma a especialista.
O que muda com o fim de Mercúrio Retrógrado?
Com o fim deste ciclo astrológico, Deborah aponta que o alívio será palpável. "É como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho mais claro à nossa frente", diz. Esse período é ideal para:
Equilíbrio entre Confiança e Humildade
Deborah de Obá reforça que, apesar do aumento da autoconfiança, é fundamental manter um equilíbrio saudável com a humildade. "Reconhecer nossos limites e estar abertos a aprender com os outros são aspectos essenciais para o crescimento pessoal", explica. Esse equilíbrio é a chave para estabelecer relações mais saudáveis e duradouras.
