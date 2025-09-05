Ticiane Pinheiro terá 'momento muito bacana' e pode ir para Globo, revela astróloga

Com mudanças na vida de Tralli, Ticiane Pinheiro pode se tornar global e tem energia favorável para isto, como revelou Vanessa Alvaiz à CARAS Brasil

A apresentadora da Record Ticiane Pinheiro (49) pode ter uma mudança grandiosa vindo aí em sua carreira e se tornar parte da Globo: isto por conta da promoção de César Tralli (54) para âncora do Jornal Nacional. O jornalista se mudará para o Rio de Janeiro para assumir o cargo. Nas redes sociais, ela escreveu: "Estou muito feliz e orgulhosa pelo Cesar. Ele merece demais (...) Teremos uns meses pela frente de adaptação". Por enquanto, ela negou a saída do Hoje Em Dia, apresentado em São Paulo, na mesma publicação. Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revelou um pouco do que pode acontecer no futuro da loira.

Amada e respeitada

Alvaiz analisa, primeiramente, seu mapa astral e numerologia. Segundo a especialista, a comunicadora é dona de um carisma gigantesco e isso é explicado por seu ótimo número, resultado do nome de batismo, e de um signo comunicativo: "Que energia deliciosa que ela tem: ela tem o número 24, um dos melhores da numerologia. É amor, criatividade e sorte. A Ticiane é muito isso: explosão de alegria, festividade. Resumiria ela na frase 'a vida é uma festa. Além dela ter esse número muito auspicioso, ela é dragão no chinês: ninguém derruba, é forte, tem um magnetismo próprio, pela astrologia chinesa , é considerado um mito. Independente do animal do ano, quem abre o ano é o dragão. Ela tem essa fortaleza, essa força, essa alegria. Sol, Vênus e Mercúrio em gêmeos: super comunicadora, é natural dela. Versatilidade, adaptabilidade, é muito dela."

Vanessa complementa: "Uma lua em aquário que também é elemento-ar também é ótima, que faz com que ela se conecte com o todo, com a massa. Ela atinge todo mundo, ela chega em todo mundo, todo mundo gosta dela. Ela tem uma missão 9, que é o altruísmo, ela veio para trabalhar isso e corrobora muito com essa lua em aquário e que também tem um sentido humanitário, pensar no outro. Isso é muito bacana, que traz ela muito próxima do público. O dia que ela nasceu, que é o dia 16, traz um sete: ela pensa e busca se aprimorar ."

Futuro!

Ticiane fez aniversário recentemente e mudou de ano astral. Isto é um indicativo de que, sim, a apresentadora possa querer mudar os rumos da carreira e entrar para o time da líder de audiência: "O grande lance da Tice é ela não se esquecer de se conectar com a intuição dela e validar este sentimento. É a única questão: por ela ser muito aérea, ou seja, tem muita coisa em signos de ar, às vezes precisa se recolher para se escutar. Ela fez aniversário agora, dia 16 de junho, e entrou no ano pessoal dela: o 4. É um ano de muito trabalho e de criar novas estruturas, novos alicerces. Ela é uma carioca que mora em São Paulo, mas que pode ser que volte agora para a sua terra. Ela tem filhas, cada uma em uma fase, e isso traz a ela a organização. Pode ser que ela venha mesmo para a Globo, ela vai ter um momento muito bacana. Ticiane tem estrela, é uma explosão de alegria. "

