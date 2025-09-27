Thiaguinho e Carol Peixinho: astróloga revela futuro surpreendente do filho Bento

Descubra o que a numerologia e a astrologia Vanessa Alvaiz revela sobre Bento, filho do cantor Thiaguinho e Carol Peixinho

Thiaguinho e Carol Peixinho estão vivendo um momento marcante: o nascimento do filho Bento. O bebê chegou ao mundo no dia 19 de setembro de 2025, às 00h22, em São Paulo , e já desperta a curiosidade dos fãs. Afinal, o que os astros dizem sobre a personalidade e o futuro do menino?

Para responder a essa questão, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou o mapa astral e numerológico do recém-nascido.

Bento e a força da família

Segundo Vanessa, a energia de Bento já carrega a essência do lar:“Ele é virginiano, com ascendente em gêmeos e lua em leão. O sol dele está na casa 4, a casa da família. Isso já mostra que a família será muito importante para ele : o lar, o berço familiar, seja da Carol, seja do Tiago. Isso se estende à avó também. É um menino que vai gostar muito desse ambiente . E vemos isso nos pais: o Tiago sempre tem a família por perto, mãe, pai, irmãos; a Carol também é muito ligada aos seus, mãe, pai, irmão. Eles trazem essa energia de união, e o Bento já absorveu toda essa frequência.”

Ainda de acordo com a astróloga, a harmonia familiar será um pilar para o menino: “ Ele vai valorizar muito esse ambiente familiar , que parece ser realmente harmonioso. Não é aquele tipo de família tóxica, e sim um núcleo cheio de afeto .”

Relação com os pais e brilho pessoal

Vanessa destacou como o ascendente e a lua revelam características marcantes na vida de Bento.

“O ascendente em gêmeos mostra como ele se apresenta para os outros: comunicação. Já a lua em leão revela a relação com o pai. A lua representa o desejo da mãe sobre o filho, e acredito que a Carol deseja que ele brilhe, como o pai. Ele deve ter o pai como grande referência, vai admirá-lo, sentir orgulho e, possivelmente, seguir seus passos .”

Liderança, transformação e futuro

A astróloga também observou o potencial de liderança do bebê: “O Meio do Céu em Áries indica liderança e defesa de causas . Bento nasceu no dia 19, que reduz para 1, número de liderança. Ele vai querer construir sua própria história, ter o caminho dele . O 19 também traz um significado de transformação: em algum momento da vida, algo vai despertar e provocar mudanças importantes .”

No horóscopo chinês, Bento é representado pela serpente: “No horóscopo chinês, ele é serpente, símbolo de sabedoria e habilidade para lidar com dinheiro.” Na numerologia, os números também reforçam seu potencial de comunicação e crescimento:

“Na numerologia, Bento recebeu o número 12, que reduz a 3, ligado à comunicação. O 12 também tem a simbologia da ‘vítima’, indicando desafios que o levarão a lutar por seu próprio caminho. Ele vai valorizar o que herdou, vai admirar o pai, mas fará sua própria trajetória . Tem Júpiter na casa 2, a casa do dinheiro, reforçando que saberá lidar bem com finanças.”

Bento: líder, comunicativo e ligado à família

Para Vanessa, a leitura é clara: “ Esse é o Bento: líder, comunicativo, ligado à família e com grande potencial para construir uma história própria .”

