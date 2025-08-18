Tarólogo sobre Valesca Popozuda: 'Pode se envolver em brigas se sentir que...'

Ícone do funk, Valesca Popozuda promete impacto no reality culinário MasterChef Celebridades; tarólogo prevê destaque e possíveis atritos na competição

A cantora e ícone do funk carioca Valesca Popozuda (46) está oficialmente entre os 12 participantes da primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. A Band anunciou o elenco da nova edição do reality gastronômico, que estreia no dia 18 de novembro, com um formato inédito no país.

A atração reunirá nomes de diferentes áreas como esporte, música, atuação e internet, todos dispostos a encarar os exigentes desafios propostos pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. E, segundo previsões do tarólogo Val Couto, Valesca promete causar dentro e fora da cozinha.

“Autêntica. A primeira carta que sai mostra que ela é muito autêntica, ousada. Dificilmente passará despercebida no MasterChef”, afirma Val Couto, em entrevista à CARAS TV.

Segundo ele, a funkeira pode ir longe no programa, mas sua intensidade emocional pode ser tanto um trunfo quanto um risco:

“Ela pode brilhar com pratos impactantes, mas também pode se envolver em atritos ou brigas, especialmente se sentir que está sendo subestimada.”

Val ainda prevê que a artista pode protagonizar um momento memorável nesta edição: “Ela tem muito potencial para criar um momento icônico nesta temporada e pode ir longe, mas precisa manter o foco na direção certa.”

Quem é Valesca Popozuda?

Valesca Popozuda, nome artístico de Valesca Reis Santos, nasceu no Rio de Janeiro e é um dos maiores símbolos do funk carioca. Estourou nos anos 2000 como vocalista do grupo Gaiola das Popozudas, com letras de empoderamento feminino e forte presença nas periferias.

A carreira solo trouxe hits como “Beijinho no Ombro”, consolidando seu status de artista irreverente, engajada e dona de um discurso firme em prol da liberdade sexual, do respeito às mulheres e do direito da comunidade LGBTQIA+. Além da música, Valesca também brilha como apresentadora e presença marcante na mídia e no Carnaval.

O que esperar do MasterChef Celebridades?

O MasterChef Celebridades Brasil é a grande aposta da Band para renovar o formato do programa. Pela primeira vez, celebridades encaram o fogão, longe dos palcos e câmeras habituais, e enfrentam provas práticas, desafios em grupo e eliminações semanais.

O prestígio de cada participante não será suficiente para garantir o troféu, o foco está no talento culinário, na criatividade e na resiliência sob pressão.

Além de Valesca Popozuda, outros nomes já estão confirmados no elenco:

Dodô (ex-jogador de futebol)

(ex-jogador de futebol) Gilmelândia (cantora)

(cantora) Hugo Alves (atleta paralímpico)

(atleta paralímpico) Tiago Piquilo (cantor sertanejo)

(cantor sertanejo) John Drops (influenciador digital)

(influenciador digital) Julianne Trevisol (atriz)

(atriz) Leonardo Miggiorin (ator)

(ator) Luciano Szafir (apresentador)

(apresentador) Márcia Goldschmidt (comunicadora)

(comunicadora) Maurren Maggi (campeã olímpica)

(campeã olímpica) Rachel Sheherazade (jornalista)

Com uma mistura de carisma, tempero e personalidade forte, Valesca Popozuda é, sem dúvida, um dos nomes mais aguardados da temporada. Será que ela vai surpreender e conquistar o paladar dos jurados?

