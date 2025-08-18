Tarólogo sobre Valesca Popozuda: 'Pode se envolver em brigas se sentir que...'

Ícone do funk, Valesca Popozuda promete impacto no reality culinário MasterChef Celebridades; tarólogo prevê destaque e possíveis atritos na competição
A cantora e ícone do funk carioca Valesca Popozuda (46) está oficialmente entre os 12 participantes da primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. A Band anunciou o elenco da nova edição do reality gastronômico, que estreia no dia 18 de novembro, com um formato inédito no país.
A atração reunirá nomes de diferentes áreas como esporte, música, atuação e internet, todos dispostos a encarar os exigentes desafios propostos pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. E, segundo previsões do tarólogo Val Couto, Valesca promete causar dentro e fora da cozinha.
“Autêntica. A primeira carta que sai mostra que ela é muito autêntica, ousada. Dificilmente passará despercebida no MasterChef”, afirma Val Couto, em entrevista à CARAS TV.
Segundo ele, a funkeira pode ir longe no programa, mas sua intensidade emocional pode ser tanto um trunfo quanto um risco:
“Ela pode brilhar com pratos impactantes, mas também pode se envolver em atritos ou brigas, especialmente se sentir que está sendo subestimada.”
Val ainda prevê que a artista pode protagonizar um momento memorável nesta edição: “Ela tem muito potencial para criar um momento icônico nesta temporada e pode ir longe, mas precisa manter o foco na direção certa.”
Valesca Popozuda, nome artístico de Valesca Reis Santos, nasceu no Rio de Janeiro e é um dos maiores símbolos do funk carioca. Estourou nos anos 2000 como vocalista do grupo Gaiola das Popozudas, com letras de empoderamento feminino e forte presença nas periferias.
A carreira solo trouxe hits como “Beijinho no Ombro”, consolidando seu status de artista irreverente, engajada e dona de um discurso firme em prol da liberdade sexual, do respeito às mulheres e do direito da comunidade LGBTQIA+. Além da música, Valesca também brilha como apresentadora e presença marcante na mídia e no Carnaval.
O MasterChef Celebridades Brasil é a grande aposta da Band para renovar o formato do programa. Pela primeira vez, celebridades encaram o fogão, longe dos palcos e câmeras habituais, e enfrentam provas práticas, desafios em grupo e eliminações semanais.
O prestígio de cada participante não será suficiente para garantir o troféu, o foco está no talento culinário, na criatividade e na resiliência sob pressão.
Além de Valesca Popozuda, outros nomes já estão confirmados no elenco:
Com uma mistura de carisma, tempero e personalidade forte, Valesca Popozuda é, sem dúvida, um dos nomes mais aguardados da temporada. Será que ela vai surpreender e conquistar o paladar dos jurados?
