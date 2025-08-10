Tarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’

Será que Silvero Pereira tem chance de vencer a Dança dos Famosos? Tarólogo faz previsão sobre o futuro da competição. Veja aqui

O ator Silvero Pereira é um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e tem chance de ir longe na competição. De acordo com o tarólogo e astrólogo Val Couto, as cartas de tarot dizem que ele está com uma energia positiva na atração.

"Olha que lindo isso. As energias do Silvério são muito fortes. Ele tem uma ancestralidade muito forte. Ele tem proteção dos orixás. Chance de vitória dele é altíssima. Pode chegar como finalista do programa? Pode e tem potencial para ganhar, tá?", disse o sensitivo.

E completou: "Na arte, eu vejo ele muito forte, principalmente representando muito bem emocionalmente. O emocional dele vai ao público e isso mostra história, mostra que tem histórias pessoais, ele está ali por amor. Ele não tá ali só para dizer que é mais um na mídia, não. Ele está ali se destacando, representando mesmo o que ele sabe. Então, ele está pela arte, pelo amor, e ele tem chance altíssima de chegar na final. Muita chance".

Capítulo triste da história de Silvero Pereira

O ator Silvero Pereira decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre um triste episódio ocorrido ainda em sua infância. Na peça 'Pequeno Monstro', o artista aborda histórias - incluindo a sua - de pessoas que sofreram violência sexual.

Em entrevista ao jornal O Globo, Silvero contou que sofre ataques homofóbicos desde criança, além de ter sido xingado por ser considerado 'afeminado'. De acordo com o ator, durante muito tempo, ele enxergava o abuso, acontecido quando tinha 7 anos de idade, como uma 'experiência de vergonha'.

"Antes de me expor para o mundo, fui abrindo esse assunto, aos poucos, para mim mesmo. Foi quando me olhei no espelho e tive coragem de assumir quem eu era de verdade", declarou o famoso ao veículo. Em seguida, Silvero Pereira explicou que antes de abordar o assunto pessoal no palco, precisou lidar internamente com o ocorrido.

"O teatro sempre foi minha grande terapia. É onde consigo expurgar essas coisas. Mas, ao levar isso para o palco, essas questões precisam estar resolvidas", disse ele. E completou: "Esta não é uma peça de militância ou manifesto. O que quero é fazer arte! Então, primeiro, resolvo meus traumas. Depois, penso em como construir tecnicamente uma dramaturgia para conduzir esse assunto. É um processo... Fui me preparando para ter coragem de falar. Se fosse abrir agora todos esses buracos com as minhas questões, talvez não tivesse condições de chegar até aqui".

"Ninguém vai me ver abrindo um diário. Meu grande objetivo é dizer: estamos todos envolvidos nessas violências. Temos que encarar esse problema. Quando falo abertamente sobre minha ferida, quero que outras pessoas se sintam encorajadas para falar. Ou pelo menos que alguém que esteja passando por isso agora não precise enfrentar essa dor sozinho", concluiu o ator.