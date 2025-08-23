Tarólogo prevê futuro de David Junior no Dança dos Famosos: 'Uma chance real'

Em entrevista à CARAS Brasil, Val Couto analisou o caminho do ator David Junior no quadro do Domingão e apontou proteção espiritual

David Junior (39) estreou no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e já movimenta os bastidores da competição. O ator, que se apresenta neste domingo (24) na última rodada da fase de grupos, vem recebendo elogios nas redes sociais e agora ganhou uma previsão otimista sobre sua trajetória no programa.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto analisou, por meio das cartas de tarô e de sua mediunidade, o desempenho do artista. Segundo ele, o caminho de David é promissor.

“Carta que sai pra ele é uma carta boa, uma carta de alegria”, diz Val. O tarólogo afirma que o ator conta com uma forte proteção espiritual.

“Essa carta mostra que o David tem uma proteção muito grande, uma proteção forte, uma proteção de Oxóssi. É Oxóssi quem protege ele”, destaca.

Apesar de algumas inseguranças, a força de vontade do artista se sobressai: “Ele está com sede de vitória. Mas, ao mesmo tempo, carrega muitas dúvidas. Muitas mesmo. Apesar disso, essa sede de vitória está presente”, explica.

Chances reais de chegar à final

Val reforça que o ator pode ir longe na competição: “Ele tem chance de vitória, sim. Pode chegar à final. Existe essa possibilidade”, avalia.

O tarólogo também aponta que o crescimento constante e o carisma de David Junior podem ser decisivos para conquistar o público.

“Vejo um crescimento para ele — um crescimento constante. Ele vai passar por um período meio turbulento, mas tem um diferencial muito forte”, diz.

“Esse diferencial é o crescimento que ele apresenta. E, com a simpatia que ele tem, ele pode conquistar o público e se tornar um favorito”, completa.

Concluindo sua análise, Val Couto não deixa dúvidas sobre o potencial do ator: “Vejo uma chance real dele chegar à final.”

David Junior na Dança dos Famosos

O ator David Junior vai participar da Dança dos Famosos 2025, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Nas redes sociais, o perfil oficial da emissora compartilhou um vídeo do artista, que interpretou o personagem Sirlei na novela Mania de Você, falando sobre aceitar o desafio. "Eu, euzinho, participarei do Dança dos Famosos 2025. Eu estou muito feliz de integrar este time. Feliz com o convite, ansioso, morrendo de medo, mas sei que vou me divertir bastante", disse ele.

Quem é o ator David Junior?

David Junior é um ator brasileiro nascido em 8 de dezembro de 1985, em Nova Iguaçu (RJ). Começou sua carreira artística aos 22 anos, após trabalhar como modelo e corretor de seguros. Ganhou destaque em 2016 ao interpretar o escravo Saviano em Liberdade, Liberdade e consolidou-se na TV com papéis de relevância em novelas como Pega Pega, O Tempo Não Para e Bom Sucesso.

Também atuou em séries como Sob Pressão e no filme Pixinguinha – Um Homem Carinhoso, onde viveu o protagonista. Em 2022, venceu o The Masked Singer Brasil e, em 2024, foi aclamado por seu papel cômico em Mania de Você.

Noivo da atriz Yasmin Garcez, com quem tem duas filhas, David é um defensor da representatividade negra nas artes e tem se destacado por seu posicionamento firme em relação à espiritualidade, paternidade e equidade racial.

