Tarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'

Tereza Seiblitz é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025; saiba como sua eliminação, segundo a previsão do tarólogo Val Couto

Dona de diversos papéis marcantes da teledramaturgia, Tereza Seiblitz (61) é uma das celebridades que decidiu encarar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), em 2025. Apesar do potencial para emocionar o público, a atriz não deve chegar à final do programa.

O futuro de Seiblitz veio à tona após uma previsão do tarólogo Val Couto. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o vidente explica que a atriz carrega muita sabedoria, no entanto, chegará no máximo até a metade da Dança dos Famosos .

"Chance de vitória? Baixíssima. Vai até a metade da competição, isso se for... se chegar à metade. Vai emocionar com falar maduras, vai ter uma saída digna. Ela não chega à final, se chegar, será até a terceira ou quarta semana."

Mesmo assim, Couto assegura que ela será uma participante marcante nessa edição do quadro. "A espiritualidade mostra para mim que ela é uma pessoa muito sábia, porém, muito cansada. Ela vem para encerrar um ciclo, algo ligado a um fim de ciclo para ela."

Em seu perfil do Instagram, a atriz tem mostrado os bastidores da preparação para a competição. Na última quarta-feira, 6, ela compartilhou um vídeo contando que ensaiou por quatro horas seguidas para a primeira apresentação. "Tem que ter fôlego", escreveu.

A competição começa oficialmente neste domingo, 10, com a primeira apresentação da fase de grupos. No programa, serão celebrados os 40 anos do Axé Music, contando com a participação especial da banda Olodum. Além disso, o substituto de MC Livinho (30) também será apresentado.

