CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Tarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'
Horóscopo / EITA!

Tarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'

Tereza Seiblitz é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025; saiba como sua eliminação, segundo a previsão do tarólogo Val Couto

CARAS BRASIL Publicado em 10/08/2025, às 18h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A atriz Tereza Seiblitz - Foto: Reprodução/Globo
A atriz Tereza Seiblitz - Foto: Reprodução/Globo

Dona de diversos papéis marcantes da teledramaturgia, Tereza Seiblitz (61) é uma das celebridades que decidiu encarar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), em 2025. Apesar do potencial para emocionar o público, a atriz não deve chegar à final do programa.

O futuro de Seiblitz veio à tona após uma previsão do tarólogo Val Couto. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o vidente explica que a atriz carrega muita sabedoria, no entanto, chegará no máximo até a metade da Dança dos Famosos.

"Chance de vitória? Baixíssima. Vai até a metade da competição, isso se for... se chegar à metade. Vai emocionar com falar maduras, vai ter uma saída digna. Ela não chega à final, se chegar, será até a terceira ou quarta semana."

Leia também: Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'

Mesmo assim, Couto assegura que ela será uma participante marcante nessa edição do quadro. "A espiritualidade mostra para mim que ela é uma pessoa muito sábia, porém, muito cansada. Ela vem para encerrar um ciclo, algo ligado a um fim de ciclo para ela."

Em seu perfil do Instagram, a atriz tem mostrado os bastidores da preparação para a competição. Na última quarta-feira, 6, ela compartilhou um vídeo contando que ensaiou por quatro horas seguidas para a primeira apresentação. "Tem que ter fôlego", escreveu.

A competição começa oficialmente neste domingo, 10, com a primeira apresentação da fase de grupos. No programa, serão celebrados os 40 anos do Axé Music, contando com a participação especial da banda Olodum. Além disso, o substituto de MC Livinho (30) também será apresentado.

ASSISTA NA ÍNTEGRA AS PREVISÕES DE VAL COUTO SOBRE A DANÇA DOS FAMOSOS:

FIQUE POR DENTRO DO QUADRO DANÇA DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL:

dança dos famososTereza Seiblitz

Leia também

Previsão

Silvero Pereira - Foto: Globo/ Leo Rosario

Tarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’

Previsão

Rodrigo Faro - Foto: Globo / Leo Rosário

Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas

Previsão

Wanessa Camargo - Foto: Globo / Leo Rosário

Wanessa Camargo: Tarólogo prevê o desempenho dela na Dança dos Famosos

DANÇA DOS FAMOSOS

Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'

Astros

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima - Foto: Getty Images

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima

Previsão

Luan Pereira - Foto: Globo/ Leo Rosario

Saiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos

Últimas notícias

Lucas LetoDança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
Guilherme e Marcela FortunatoGuilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'
A atriz Tereza SeiblitzTarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'
Álvaro Xaro é um dos participantes da Dança dos FamososÁlvaro Xaro revela maior desafio no Dança dos Famosos e faz promessa para o funk: 'Ansioso'
Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como paiApós vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira netaTom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para VirginiaMargareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Silvero PereiraTarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’
Rafaella Justus faz declaração para Roberto JustusNo Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus
Elenco da Dança dos Famosos 2025Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade