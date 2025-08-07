CARAS Brasil
  Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'
Horóscopo / DANÇA DOS FAMOSOS

Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'

Alvaro é um dos nomes confirmados no Dança dos Famosos 2025; em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto ainda prevê suas chances de vitória

Publicado em 07/08/2025, às 15h40

O influenciador digital Alvaro Xaro - Foto: Reprodução/Instagram @alvxaro
O influenciador digital Alvaro Xaro - Foto: Reprodução/Instagram @alvxaro

Dono de milhões de seguidores nas redes sociais, Alvaro (26) é um dos nomes confirmados para o elenco do Dança dos Famosos 2025, quadro de sucesso do programa Domingão com Huck (Globo). No entanto, antes mesmo do início da fase de grupo, o futuro do influenciador pode ser incerto na competição.

De acordo com o vidente e tarólogo Val Couto, Alvaro não deve chegar até a final do quadro. Em entrevista à CARAS Brasil, ele explica que o influenciador será eliminado ainda no início da competição e, possivelmente, terá um atrito com outros participantes do Dança dos Famosos.

"A energia espiritual ligada ao Alvaro mostra que é uma pessoa que está meio dispersa", explica. "Ele não está no programa por amor, mas para fazer a imagem dele. Chance de vitória eu não o vejo tendo. Ele não vai demorar para ser eliminado, no meio do caminho a competição termina."

Leia também: 'Certeza de que estou no caminho certo', declara Alvaro Xaro

"Ele pode vir a ter atrito com outros participantes, por ego, por alguma coisa ligada a isso. Mas dizer que ele vai chegar na final do programa? Não vai", completa o tarólogo, que também previu o futuro de outros participantes, como Gracyanne Barbosa.

Quem é Alvaro Xaro?

Comunicativo desde criança, Alvaro se tornou nacionalmente conhecido através de suas redes sociais. Acumulando mais de 16 milhões de seguidores apenas no Instagram, ele ganhou o público com suas publicações bem-humoradas e mostrando momentos da sua rotina.

No ano passado, ele foi eleito o criador de conteúdo mais querido pelos leitores da Revista CARAS e, em edição especial, agradeceu pelo carinho do público e deixou um depoimento exclusivo contando mais sobre sua trajetória.

"Até hoje eu penso que minha vontade de me comunicar veio um pouco disso, desse desejo de ser ouvido, de me conectar. E logo percebi que o humor era a melhor forma de me expressar", conta ele. Confira o depoimento na íntegra!

