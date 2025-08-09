Tarólogo faz previsão para Manu Bahtidão na Dança dos Famosos: ‘Lágrimas'

Previsão de tarólogo diz se a cantora Manu Bahtidão chega até a final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

A cantora Manu Bahtidão está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, que começa a competição neste final de semana. Com isso, o tarólogo e sensitivo Val Couto fez uma previsão sobre o que pode acontecer com ela ao longo da atração.

De acordo com as cartas do tarot, Manu tem chance de chegar até a final do programa e surpreender o público. "Manu vem com uma energia muito forte. Ela vem com energia de Ansã, determinada, mas emocionalmente instável. Então, eu vejo que a Manu precisa tomar um pouquinho de cuidado", disse ele.

E completou: "Quais são as chances de vitória da Manu? Ela tem chance? Tem. Finalista. Ela pode chegar a ser finalista e surpreender o público. Eu vejo superação, eu vejo lágrimas, eu vejo que ela vai conquistar o público de uma maneira legal, o público do sul, o público do norte, no nordeste, ela vai conquistar esse público e vai conquistar pelo jeito e pelo carisma dela. Então, eu vejo a Manu Bahtidão tendo muita força".

Por fim, o sensitivo deu um conselho para a cantora. "Ela precisa cuidar do lado espiritual dela, tá? Existe demanda em cima dela, demanda do lado espiritual. Então eu vejo que ela precisa se cuidar espiritualmente", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Será que Catia Fonseca vai longe na Dança dos Famosos? Tarólogo responde

Carreira de Manu Bahtidão

Em entrevista no programa Eliana, no SBT, Manu Bahtidão falou sobre o início de sua carreira e os conselhos que recebeu. "Cantava gospel, depois fui para o forró. Tinha uma vizinha, a irmã Socorro, que me levava para os cultos da igreja. Ela que me falou: ‘minha filha, aprenda uma música para você poder cantar que o pastor vai te dar uma oportunidade’. Pedi para o meu pai, ele comprou uma fita K7, eu aprendi os louvores da Cassiane e cantei. Saí de casa com 14 anos para trabalhar em banda. Foi muito perrengue, já fui esquecida em viagem, já voltei em caminhão", disse ela.

Além disso, a cantora contou o que faz para lidar com as críticas e rebateu os rumores de que teria rivalidade com a cantora Joelma. "Coach. Tem que ter. Nos dias de hoje, com tanta gente destilando ódio de graça... Infelizmente tem muita gente que se disfarça de fã para atacar as pessoas. Mas é verdade, sou muito atacada pelos fãs dela [Joelma], inclusive já até furaram pneu de carro meu, mandaram mensagem ameaçando. Eles acham que a gente tem uma rivalidade. Colocaram na cabeça... Isso nunca aconteceu. Quando a gente se encontra ela é uma querida comigo, sempre foi maravilhosa", afirmou.

Leia também: Manu Bahtidão fala sobre diagnóstico de depressão e pausa na carreira

Manu Bahtidão abre o jogo sobre ter sido amante

A cantora Manu Bahtidão surpreendeu ao relembrar que já foi amante do seu atual marido, Anderson Halliday. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou sobre o início da história deles, que começaram a se relacionar quando os dois eram comprometidos.

Agora, ela explicou como a relação começou. "A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou ‘os casais estão trocados’, e isso também deu música; a gente já fez isso lá atrás", disse ela.

E completou: "A gente se apaixonou quando éramos comprometidos, ele com uma pessoa e eu com outra, e isso trouxe muita dor para muitas pessoas, porque desde quando ficamos pela primeira vez, tivemos que ficar juntos. Eu não consegui ser amante por muito tempo; eu estava muito carente, era o que eu tinha para dar naquele momento".

Após ter passado por tudo isso, Manu contou que ficou chateada quando o assunto se tornou público, já que a traição foi anunciada pela ex-mulher do atual marido dela. "Eu fiquei muito triste porque essa história veio à tona de uma forma que repercutiu muito negativamente para mim. Eu nunca me escondi atrás de câmeras nem atrás de nada; a minha vida sempre foi um livro aberto. Eu sempre expus quem eu era, tanto com as minhas brincadeiras quanto levando a minha verdade nas minhas canções. A minha história de amor começou dessa forma, mas hoje nós somos uma família. Decidimos fazer diferente, mas uma coisa que me intriga muito são os julgamentos das pessoas ao meu respeito", declarou ela, e completou: "Há nove anos, isso doía e machucava, então eu acredito que tudo isso veio à tona agora por conta do momento da Manu Bahtidão. Agora é propício trazer tudo isso para machucar mais gente e gerar revolta novamente na internet".