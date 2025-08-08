Tarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'

O tarólogo Val Couto abre um jogo de cartas para o cantor Luan Pereira e diz o que pode chegar na vida pessoal dele em breve

O cantor Luan Pereira é um sucesso na música e pode ter novidades na vida pessoal em breve. De acordo com as previsões do tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto, o astro pode ter um filho no futuro.

Em previsão exclusiva para a CARAS Brasil, o sensitivo contou que vê uma criança na vida de Luan Pereira e que ele também pode se casar. "Eu vejo ele tendo muita sorte ligada à vida. Luan, existe muita sorte para você na tua trajetória de vida. Ele vai passar por uma fase amorosa muito boa. Se ele tiver separado, está surgindo um novo amor na vida dele. Se ele estiver namorando, eu vejo ele algo novo que vem na direção dele: Luan vai ser pai. Atenção, Luan Pereira, felicidade chegando para você, casamento chegando às pressas porque eu vejo que um filho na vida dele. As cartas estão revelando aqui para mim que vem uma criança na vida do Luan Pereira, acredito que seja uma menina. O Luan tem muita sorte, vai alcançar os seus objetivos com bastante felicidade. E boa sorte", disse ele.

Além disso, ele contou que o cantor precisa cuidar da saúde. "Cuida do teu lado da saúde que você pode vir passar por um problema, alguma coisa que me preocupa que é ligada ao rim, ligado ao fígado. Precisa tomar muito cuidado com este problema ligado a rim, ligado ao fígado, tá?", alertou.

Luan Pereira terminou um relacionamento em junho de 2025

Em junho de 2025, Luan Pereira, de 21 anos, abriu o jogo sobre o término do noivado com Duda Corrêa. Após as acusações feitas pela influenciadora, o cantor revelou que, de fato, terminou o relacionamento por telefone, mas afirmou que não houve surpresas em relação a essa decisão.

"Ela sabe muito bem, a família dela sabe muito bem o que aconteceu. Eu recorri muito a eles, no desespero, chorando muito, pedindo para eles ajudarem ela a se ajudar. Ela sempre me pediu o básico: respeito, fazia tudo, melhorava em tudo, deixava de seguir... Queria deixar quem está do meu lado confortável", confessou.

"Tive essa conversa não foi 10, não foi 20 vezes. Sentei para ter conversas sérias, chorava, e mostrava o meu lado para tentar fazer com que as ideias batessem, apesar de muitas diferenças. Eu não entendo porque ela postou isso, creio eu que foi pelo fato das pessoas atacarem ela sem necessidade”, apontou o sertanejo.

Luan Pereira fez elogios à ex-namorada ao falar sobre o término e destacou a forma como ela reagiu: "A Duda foi, até o momento, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, só não deu certo. Foi um jeito dela se defender, e eu respeito totalmente. Só passei aqui para dizer a vocês que não houve surpresa nenhuma".

O cantor relatou que tentou diversas vezes conversar pessoalmente com Duda Corrêa para salvar o relacionamento, mas que, apesar dos esforços, as coisas esfriaram, e ele decidiu colocar um ponto final. "Principalmente da parte dela, porque avisei diversas vezes, frente a frente, olhando no olho. Implorando que nós nos ajudássemos para podermos casar, ter filhos. Da parte dela foi só esfriando, e eu não consegui manter. Pus um final nisso. Deus tá no comando e tem o melhor para todo mundo. Não inventem histórias", finalizou Luan.

Trajetória de Luan Pereira: A Ascensão do Novo Sertanejo