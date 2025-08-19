Tarólogo faz alerta sobre futuro de Hugo Alves no reality da Band: 'Apagado'

Em entrevista à CARAS TV, Val Couto analisa a participação do cantor Hugo Alves e prevê desafios no começo do jogo, mas também aponta chance de virada

O cantor Hugo Alves (43) foi confirmado como um dos 12 participantes da primeira temporada do MasterChef Celebridades Brasil, reality gastronômico da Band que estreia em 18 de novembro com um formato inédito no país.

A competição vai reunir personalidades do esporte, música, atuação e internet, todas encarando os exigentes desafios dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Mas, segundo o tarólogo Val Couto, o caminho de Hugo pode não ser dos mais fáceis.

Em entrevista à CARAS TV, Val analisou o futuro do cantor no jogo: "A carta da Lua simboliza que ele é um participante metódico, seguro, que se destaca em tudo o que faz", afirmou o tarólogo.

Apesar desse ponto positivo, Val faz um alerta: "Vejo que ele corre o risco de ser visto pelas pessoas como apagado. Ele pode ficar meio apagadinho no jogo, principalmente em relação às personalidades que vão estar lá junto com ele."

Leia também: Tarólogo sobre Valesca Popozuda: 'Pode se envolver em brigas se sentir que...'

Ainda assim, o tarólogo enxerga uma virada possível no desempenho do artista: "Mas ele tem um lado totalmente exclusivo também, e isso pode acender as chances dele."

Segundo a previsão, uma situação tensa pode colocar Hugo no centro das atenções: "Vejo uma prova que pode colocá-lo no centro das atenções, especialmente se houver algum tipo de discussão, alguma divergência na cozinha, algo nesse sentido, que pode gerar uma conversa desencontrada e trazer um desequilíbrio que não será tão legal assim. Vejo que o Hugo precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso."

O que esperar do MasterChef Celebridades?

O MasterChef Celebridades Brasil é a grande aposta da Band para renovar o formato do programa. Pela primeira vez, celebridades encaram o fogão, longe dos palcos e câmeras habituais, e enfrentam provas práticas, desafios em grupo e eliminações semanais.

O prestígio de cada participante não será suficiente para garantir o troféu, o foco está no talento culinário, na criatividade e na resiliência sob pressão.

Além de Hugo Alves, outros nomes já estão confirmados no elenco:

Dodô (ex-jogador de futebol)

(ex-jogador de futebol) Gilmelândia (cantora)

(cantora) Valesca Popozuda (cantora)

(cantora) Tiago Piquilo (cantor sertanejo)

(cantor sertanejo) John Drops (influenciador digital)

(influenciador digital) Julianne Trevisol (atriz)

(atriz) Leonardo Miggiorin (ator)

(ator) Luciano Szafir (apresentador)

(apresentador) Márcia Goldschmidt (comunicadora)

(comunicadora) Maurren Maggi (campeã olímpica)

(campeã olímpica) Rachel Sheherazade (jornalista)

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: