Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'

Veja a previsão completa do tarólogo Val Couto sobre Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e descubra os pontos de atenção da atriz no reality
Julianne Trevisol (42) está oficialmente no elenco da primeira temporada do MasterChef Celebridades Brasil. A Band anunciou os 12 participantes que vão encarar os temidos desafios culinários diante do trio de jurados consagrado: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Conhecida por sua dedicação e perfeccionismo na carreira artística, Julianne já chega como uma das apostas do público. Mas, segundo o tarólogo Val Couto, que analisou o futuro da atriz em entrevista à CARAS TV, sua trajetória no programa pode ser marcada por altos e baixos.
Ela é uma pessoa perfeccionista, muito dedicada e delicada", afirma o tarólogo.
Na visão de Val Couto, o perfil da atriz é promissor: "Tem um perfil para ser finalista, de chegar até a final, eu vejo isso. Porém, a postura dela ali dentro pode ser mal interpretada. Ela precisa tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente com a frieza em relação a alguns colegas", avaliou.
O especialista ainda ressalta que a atriz pode viver momentos de insegurança apesar de conquistas no jogo: "Isso pode gerar comentários maldosos, principalmente nos bastidores. Vejo também uma vitória em prova, algo muito difícil, mas que pode colocá-la como alvo de situações inseguras. Ela pode acabar ficando insegura em relação a uma prova que vai realizar", alertou.
Leia também: Julianne Trevisol revela que foi reprovada em teste: 'É importante acreditarmos'
Apesar dos possíveis obstáculos, o tarólogo é categórico ao enxergar Julianne como forte candidata à final: "Mas ela tem um perfil muito bonito, e as cartas mostram claramente esse perfil de finalista. Se ela mantiver o equilíbrio no jogo, tem tudo para chegar à final. Mas precisa manter o foco na direção certa", concluiu.
Além de Julianne Trevisol, outros nomes já estão confirmados no elenco:
Ver essa foto no Instagram
O QUE OS ASTROS DIZEM?
Gil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
|Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
|Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
|Saiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
|Clara Buarque relembra medo da exposição na infância
|O jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
|Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
|Salário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
|Gil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
|Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
|Médico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje