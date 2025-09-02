CARAS Brasil
  Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
Horóscopo / Como assim?

Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'

Veja a previsão completa do tarólogo Val Couto sobre Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e descubra os pontos de atenção da atriz no reality

CARAS TV Publicado em 02/09/2025, às 20h15

Julianne Trevisol - Reprodução/Instagram/Guilherme Lima
Julianne Trevisol - Reprodução/Instagram/Guilherme Lima

Julianne Trevisol (42) está oficialmente no elenco da primeira temporada do MasterChef Celebridades Brasil. A Band anunciou os 12 participantes que vão encarar os temidos desafios culinários diante do trio de jurados consagrado: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Conhecida por sua dedicação e perfeccionismo na carreira artística, Julianne já chega como uma das apostas do público. Mas, segundo o tarólogo Val Couto, que analisou o futuro da atriz em entrevista à CARAS TV, sua trajetória no programa pode ser marcada por altos e baixos.

Ela é uma pessoa perfeccionista, muito dedicada e delicada", afirma o tarólogo.

Na visão de Val Couto, o perfil da atriz é promissor: "Tem um perfil para ser finalista, de chegar até a final, eu vejo isso. Porém, a postura dela ali dentro pode ser mal interpretada. Ela precisa tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente com a frieza em relação a alguns colegas", avaliou.

O especialista ainda ressalta que a atriz pode viver momentos de insegurança apesar de conquistas no jogo: "Isso pode gerar comentários maldosos, principalmente nos bastidores. Vejo também uma vitória em prova, algo muito difícil, mas que pode colocá-la como alvo de situações inseguras. Ela pode acabar ficando insegura em relação a uma prova que vai realizar", alertou.

Leia também: Julianne Trevisol revela que foi reprovada em teste: 'É importante acreditarmos'

Apesar dos possíveis obstáculos, o tarólogo é categórico ao enxergar Julianne como forte candidata à final: "Mas ela tem um perfil muito bonito, e as cartas mostram claramente esse perfil de finalista. Se ela mantiver o equilíbrio no jogo, tem tudo para chegar à final. Mas precisa manter o foco na direção certa", concluiu.

Além de Julianne Trevisol, outros nomes já estão confirmados no elenco:

  • Dodô (ex-jogador de futebol)
  • Gilmelândia (cantora)
  • Valesca Popozuda (cantora)
  • Tiago Piquilo (cantor sertanejo)
  • John Drops (influenciador digital)
  • Hugo Alves (cantor)
  • Leonardo Miggiorin (ator)
  • Luciano Szafir (apresentador)
  • Márcia Goldschmidt (comunicadora)
  • Maurren Maggi (campeã olímpica)
  • Rachel Sheherazade (jornalista)

