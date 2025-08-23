Signo de Virgem: o que esperar da temporada e como famosos virginianos inspiram

Entre ordem e praticidade, a chegada do signo de Virgem promete mudanças internas e externas. Astróloga explica a energia do ciclo e aponta caminhos de transformação

A temporada de Virgem começou oficialmente em 22 de agosto e vai até 22 de setembro. O período, marcado pela entrada do Sol no signo de terra, convida todos os signos a viverem com mais praticidade, organização e foco no essencial .

Para entender os impactos desse ciclo, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou a influência virginiana e revelou como ela pode afetar desde a rotina até grandes decisões de vida.

A força do Sol em Virgem

“O Sol ingressou no signo de Virgem ontem, 22 de agosto, em torno das 17h, e agora estamos na frequência virginiana, que pertence ao elemento terra, com os pés no chão, que busca segurança e preza muito a praticidade. Essa é uma característica essencial do virginiano: a praticidade em tudo”, explica Vanessa.

Segundo a astróloga, o virginiano tem uma lógica única: precisa entender a finalidade antes de agir. “Se você pede algo a um virginiano, a primeira pergunta é: ‘para quê?’. Ele quer saber a finalidade, a utilidade das coisas antes de agir. Se não fizer sentido, ele nem faz. Mais até do que o perfeccionismo, a marca de Virgem é a praticidade ”, completa.

Essa energia, no entanto, não se restringe apenas aos nativos do signo, mas todos os outros: “Embora cada um tenha o seu signo, quando o Sol transita por outro signo, passamos a sentir um pouco dessa frequência, como se experimentássemos como seria ser daquele signo. Agora, desde ontem e nos próximos 30 dias, estaremos sob a vibração virginiana, que traz ordem, praticidade e rotina ”, diz Vanessa.

A ordem que liberta

Vanessa destaca que, para Virgem, rotina é sinônimo de liberdade: “Rotina aqui não é algo chato, mas libertador. Quando organizamos a casa, a mesa de trabalho, o guarda-roupa, quando descartamos remédios vencidos, limpamos a geladeira, passamos roupas adiante, isso abre espaço para o novo. É a temporada da ordem, que começa em casa e se estende ao campo mental: o que estamos pensando, cultivando, consumindo, como estamos dormindo, se estamos cuidando da saúde e da atividade física. ”

E completa: “ Virgem convida a colocar ordem em tudo : no campo mental, na casa, no trabalho, nos estudos. É o signo da eficiência. E aí entra o perfeccionismo: não basta fazer, é preciso fazer bem. Virgem busca praticidade também para não perder tempo. Por isso, às vezes pode se tornar crítico, porque projeta essa mesma exigência no outro. O desafio é o equilíbrio, já que ordem demais ou perfeccionismo em excesso se tornam pesados.”

Saúde, rotina e autoconhecimento

Essa temporada também pede atenção ao corpo e à mente: “O virginiano tende a se cobrar muito, o que pode gerar cansaço. Representa a sexta casa do zodíaco, ligada ao trabalho e ao servir. São pessoas altamente servidoras, sempre dispostas a ajudar, confiáveis, ligadas à pureza, higiene, saúde e limpeza. Esse período nos convida a olhar com carinho para nossos hábitos: alimentação, exames médicos, rotina de cuidados. É o signo da purificação, simbolizado pela única figura feminina do zodíaco, que segura um jarro, representando limpeza, fertilidade e o ato de servir.”

Lunações e eclipses em setembro

Além da entrada do Sol, o mês traz movimentos astrológicos marcantes e neste sábado temos a Lua Nova em Virgem: “Hoje começa uma lunação importante. Lunação é quando Sol e Lua se encontram no mesmo signo. O Sol entrou em Virgem ontem e a Lua hoje, iniciando um novo ciclo lunar de 28 dias. A Lua mostra os ritmos da natureza, e se nos alinhássemos a ela, mais de 90% dos projetos teriam sucesso.”

“ Nesta lunação virginiana, que preza perfeição, praticidade e eficiência, é hora de plantar sementes . Estamos entrando nos últimos meses de 2025. O que ainda queremos realizar? O que ainda faz sentido? Se já passou do tempo, não insista. Foque no essencial. O virginiano detesta o supérfluo, é econômico, ótimo gestor financeiro e gasta apenas com o necessário. O conselho é fazer uma lista de prioridades: o que ainda pode ser realizado este ano e o que precisa ficar para 2026 .”

Segundo Vanessa, setembro será um divisor de águas: “ Setembro será peculiar porque terá duas lunações em Virgem e dois eclipses. Antigamente, eclipses causavam medo, associados a desastres, mas eles são revelações: expõem aquilo que estava oculto, mas que já sabíamos no fundo. Chega o momento de encarar.”

“Teremos uma lunação hoje em Virgem, outra em 21 de setembro no mesmo signo, e um eclipse lunar no dia 7, no eixo Virgem-Peixes. Esse eixo é muito especial: Virgem representa a execução, a ordem, a praticidade. Peixes simboliza a empatia, a sensibilidade e a imaginação. O eclipse vai nos pedir equilíbrio entre o prático e o subjetivo. É o momento de eliminar o supérfluo e chegar à nossa essência .”

“O eclipse total da Lua no dia 7 de setembro será um momento de transbordamento, revelação e decisão. Pode trazer rupturas com o passado, mudanças de perspectiva e novas informações que nos levem a tomar outras decisões. É hora de abandonar velhos condicionamentos e viver nossa verdade. ”

E finaliza: “ Setembro pede coragem, fé, amor e autenticidade . Estamos entrando em um período intenso, e a melhor bússola será a nossa essência.”

Aprendendo com os famosos virginianos

Para entender na prática como as características do signo se manifestam, veja exemplos de celebridades de Virgem que inspiram pelo talento, disciplina e autenticidade:

A temporada de Virgem chega para trazer ordem, eliminar excessos e abrir espaço para a essência. Um convite para reorganizar a vida e preparar terreno para o novo.

