  2. Setembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo
Horóscopo / PREVISÕES

Setembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo

A astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz compartilha, com exclusividade à CARAS Brasil, a previsão de cada signo para o mês de setembro

Vanessa Alvaiz e Mariana Arrudas
por Vanessa Alvaiz e Mariana Arrudas

Publicado em 01/09/2025, às 10h00 - Atualizado às 11h45

Confira as previsões para os signos em setembro - Foto: Getty Images
Confira as previsões para os signos em setembro - Foto: Getty Images

Com a chegada de setembro surgirão reviravoltas, revelações profundas e espaço para reorganização. Para entender melhor o que o nono mês do ano de 2025 trará para os nativos de cada signo, a CARAS Brasil entrevista a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que trás previsões exclusivas do zodíaco.

De acordo com a especialista, setembro promete promover revisão e reinvenção, em um momento que o céu pede para que a lógica virginiana se una a sensibilidade pisciana. Apesar disso, cada nativo terá momentos únicos para mergulhar no que o mês oferece.

Leia também: Astróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'

"É tempo de limpar a casa interna e externa, abrir espaço para o novo e confiar que o inesperado pode ser exatamente o que você precisa", completa. Abaixo, Alvaiz deixa a previsão de cada signo para o mês; confira!

Áries (21/03 à 20/04)

Energia intensa e necessidade de autocontrole. Evite agir por impulso. Canalize sua força para projetos criativos e diálogos construtivos. Parcerias ganham destaque após o dia 18.

Touro (21/04 à 20/05)

Clima acolhedor e voltado para o lar. Bom momento para reconectar com pessoas queridas e cuidar do ambiente doméstico. A criatividade estará em alta.

Gêmeos (21/05 à 20/06)

Urano retrógrado em seu signo traz insights inesperados. Comunicação será chave, mas cuidado com mal-entendidos. Reorganize sua rotina com flexibilidade.

Câncer (21/06 à 22/07)

Foco na vida familiar e emocional. O eclipse lunar em Peixes pode trazer revelações profundas. Cuide da saúde emocional e evite sobrecargas.

Leão (22/07 à 22/08)

Vênus em seu signo até o dia 19 aumenta o carisma e favorece relações sociais. Depois, o foco será em produtividade e ajustes práticos.

Virgem (23/08 à 22/09)

Mês poderoso para você! Duas lunações e um eclipse solar no seu signo pedem renovação. Mercúrio em casa favorece clareza mental e decisões estratégicas.

Libra (23/09 à 22/10)

O Sol entra em Libra no dia 22, marcando seu renascimento anual. Antes disso, revise relações e prepare-se para novos começos. Diplomacia será essencial.

Escorpião (23/10 à 21/11)

Marte entra em seu signo no dia 22, trazendo intensidade e motivação. Use essa força para transformar áreas estagnadas da vida.

Sagitário (22/11 à 21/12)

Eclipses mexem com sua fé e visão de futuro. Bom momento para revisar crenças e alinhar metas. Evite exageros e foque no essencial.

Capricórnio (22/12 à 20/01)

Setembro favorece estruturação e planejamento. O eclipse solar em Virgem ajuda a redefinir metas profissionais. Seja estratégico e paciente.

Aquário (21/01 à 18/02)

Urano retrógrado pode trazer mudanças inesperadas. Reavalie ideias e projetos. O mês pede flexibilidade e abertura para o novo.

Peixes (19/02 à 20/03)

O eclipse lunar em seu signo no dia 7 traz revelações emocionais. Prepare-se para curas profundas e novos ciclos. Intuição será sua melhor guia.

Alvaiz também compartilha a carta do mês, do Oráculo do Pão. Criado por Magdala Ferreira Guedes, conhecida também como Magui, ele conta com 33 cartas inspiradoras para a jornada do autoconhecimento. Confira a de setembro:

Humor
Ver leveza onde a vida parece pesada.
Ver alegria onde a vida parece triste.
Ver graça onde a vida parece séria.
Ver docuça onde a vida parece amarga.
Ver sorrisos onde a vida parece solidão.
Deixar o riso correr solto
Onde o choro aperta.

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOVIDADES DAS CELEBRIDADES ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL:

Vanessa Alvaiz e Mariana Arrudas

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

