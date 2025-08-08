Será que Catia Fonseca vai longe na Dança dos Famosos? Tarólogo responde

Tarólogo revela quais são as chances de Catia Fonseca chegar longe na competição da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

A apresentadora Catia Fonseca faz sua estreia na Globo como integrante elenco da Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck. Após a apresentação na semana passada, a competição começa neste domingo, 10, e o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto abriu as cartas para fazer uma previsão para a comunicadora.

Ao ser questionado sobre qual é a chance de Catia Fonseca chegar até a final, ele não deu muita esperança. O sensitivo comentou que as cartas dizem que ela pode sair logo no início da atração.

"Ela está tentando provar que vai conseguir. Ela tá tentando provar algo dentro dela, tá? Chance de vitória baixíssima e pode sair logo nas primeiras semanas. Ela vai causar comentários pelo esforço, mas o corpo não acompanha, a mente não acompanha. Ela está se aventurando na Dança dos Famosos tranquilamente. Será que ela vai chegar longe? Não vejo. Vejo que ela é uma das que pode sair e não demora muito não, tá? Ela se destaca como apresentadora, mas na Dança dos Famosos eu não vejo que ela não chega na final", afirmou ele.

A saída de Catia Fonseca da Band

Catia Fonseca saiu da Band em junho de 2025. Ela apresentava o programa Melhor da Tarde, mas decidiu romper o seu contrato.

Em uma carta aberta escrita para as redes sociais, a apresentadora Catia Fonseca refletiu sobre sua decisão. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. São mais de 30 anos de uma trajetória construída com algo que sempre foi o meu norte: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o começo — levar alegria, leveza e um bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto carinho. Hoje, com o coração sereno, digo que é hora de fechar um capítulo importante da minha história. Foram anos de dedicação, entrega, respeito e verdade. Tudo o que fiz foi com alma, com brilho nos olhos, com a certeza de que estava onde precisava estar. Mas a vida se move, e quando sentimos que o caminho já não vibra com a mesma sintonia, é preciso coragem para dizer: é tempo de seguir", disse ela.

E completou: "Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar. Meu agradecimento mais profundo vai para Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli, às equipes de maquiagem, figurino, técnica — que embarcaram nas nossas loucuras com tanto profissionalismo e carinho — e aos parceiros de conteúdo que confiaram em ideias, sonhos e possibilidades. A cada um que, de alguma forma, somou nessa história: meu muito obrigada. Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é um fim — é voo. E agora, mais do que nunca, quero voar com liberdade, criatividade e com toda a bagagem de quem ama o que faz e conhece a televisão não só por profissão, mas por paixão".

Por fim, a comunicadora escreveu: "Essa não é uma despedida. É um novo começo. Um novo jeito de estar com você. Continuo aqui, agora também como produtora de conteúdo, com alma leve e coração cheio de ideias. Porque o futuro é de quem tem coragem de abrir espaço pro novo — e eu estou pronta. Obrigada por cada palavra, cada gesto, cada olhar de carinho. Seguimos juntos. Sempre. Com muito amor, Catia Fonseca".

