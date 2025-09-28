Selena Gomez casa com Benny Blanco e astróloga vê match cósmico: ‘Amor seguro’
Selena Gomez e Benny Blanco oficializam casamento e astróloga Vanessa Alvaiz revela como a astrologia mostra sintonia perfeita do casal
Selena Gomez compartilhou nas redes sociais fotos de seu casamento com Benny Blanco neste sábado, 27. A cerimônia aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, e reuniu diversas celebridades, como Taylor Swift, Paris Hilton, Steve Martin e Martin Short, com quem Selena atua na série Only Murders in The Building.
Para entender melhor a energia e a compatibilidade do casal, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou individualmente os artistas e realizou uma sinastria astrológica revelando uma harmonia surpreendente entre o casal.
Selena Gomez: missão de movimento
Segundo Vanessa Alvaiz, Selena Gomez – é regida pelo número 6, relacionado ao amor, harmonia e equilíbrio.
“Selena tem o número 6, um 6 raiz. É o número do amor, de Vênus, de estar reunida, de harmonia e de equilíbrio. Ela precisa muito disso, desesperadamente”, diz a astróloga.
Vanessa destaca que Selena apresenta ausência do número 2, que influencia o lado emocional e feminino, especialmente no relacionamento com a mãe:
“É a única ausência, não é grande, mas é importante. Selena nasceu no dia 22, e esse dia pede uma agressividade espiritual, para que ela não cometa indulgência e seja mais firme espiritualmente. É para não ficar no mundo das imaginações e da ilusão. Selena cai muito fácil nesse mundo da imaginação. É uma boa menina, mas se perde e fica meio tola“
Além disso, a vida da cantora está marcada pelo movimento constante, característica da missão 5:
“A vida dela é um constante movimento: uma hora aqui, outra ali, desbravando outros lugares, não só onde já conhece. Esse papel de atriz e cantora é para se expandir, nunca ficar no mesmo canto. Essa é a missão do movimento”
Atualmente, Selena está em ano 2, um período relacionado a parcerias e relacionamentos, perfeito para oficializar uniões.
Benny Blanco: comunicação, estabilidade e proteção
O cantor Benny Blanco possui o número 14, ligado à comunicação e propagação.
“Benny é comunicação total, com uma energia de propagação. Cantor, escritor, ator, ele se propaga facilmente no campo da comunicação. Tem raciocínio muito rápido. Nasceu no dia 8, pé no chão, base sólida. A missão dele é 1: pegar as rédeas e seguir seu caminho. Ele segue, só vai. Ele também [assim como Selena] está no ano 2. Fez aniversário em 8 de março e entrou nesse ano 2.”
Compatibilidade surpreendente entre Selena e Benny
Vanessa destaca que a sinastria do casal é raríssima, já que ambos estão no ano 2:
“Achei bastante curiosa e gostosa a sinastria dos dois. Ambos estão no ano 2, e isso é muito legal, porque é difícil acontecer”, começa a astróloga.
Ela continua: “Quando um casal encontra essa sintonia, fica na mesma frequência, com o mesmo olhar para o ano, as mesmas questões, o relacionamento flui porque os dois estão na mesma frequência.”
“É um ano em que buscam parceria, com um olhar emocional. [Ótimo] para oficializem a união neste ano 2 para ambos.”
Astrologia revela polos complementares
O Sol e a Lua de Selena e Benny indicam polos diferentes que, mesmo assim, se complementam:
“Selena é Sol em Leão e Lua em Áries – fogo com fogo. Benny é Sol em Peixes e Lua em Escorpião – água com água. Superficialmente, fogo com água poderia apagar o fogo do outro, faz sentido. Mas na astrologia precisamos interpretar. Tanto Leão quanto Peixes são primos na espiritualidade. Leão é extremamente generoso e Peixes tem empatia, se coloca no lugar do outro. Existe uma conexão espiritual entre eles só pelo Sol. Pela Lua, que representa nosso emocional, os dois são muito intensos. A Selena tem Lua em Áries, intensa para cima, que explode. O Benny é intenso para baixo, nas profundezas, nas raízes, com Lua em Escorpião.”
Outros planetas reforçam a sintonia: “A Selena tem Vênus e Mercúrio em Leão. O Benny tem Vênus em Touro e Mercúrio em Aquário. Leão com ar: fogo e ar, combustão. Um alimenta o outro. Eles se comunicam muito bem, com compatibilidade na maneira de pensar, de conversar e trocar informações.”
O Marte de ambos indica estabilidade e dedicação ao trabalho: “O Marte, planeta da luta, da Selena está em Touro. O Marte do Benny está em Capricórnio. Super bacana. Ambos têm pé no chão, querem produzir, trabalhar.”
Proteção e cumplicidade no amor
Segundo a astróloga, Benny oferece segurança a Selena:
“Na minha interpretação, o Benny protege a Selena. Ela se sente protegida por ele. Ele tem uma energia cortês, de protetor, com esse Marte em Capricórnio: superprotetor, provedor, quer organizar, cuidar. Ele é Dragão no horóscopo chinês, o cavalheiro romântico. É muito esse homem, e isso seduziu muito a Selena.”
O relacionamento deles une comunicação, proteção emocional e sintonia no trabalho:
“É tudo o que ela quer. Ela tem um 6 e precisa disso, já que tem a ausência do 2. Ela encontrou uma proteção, um amor seguro, com afinidade na comunicação e no trabalho. Eles olham para o mesmo lado, estão em sintonia”, garante a astróloga.
Ela completa: “Ela é Macaco no [signo] chinês, uma mulher inteligente, que gosta dessa proteção. O Dragão [Benny] faz toda a linha cortês, o lorde. Sinto uma união muito gostosa.”
