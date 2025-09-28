Selena Gomez casa com Benny Blanco e astróloga vê match cósmico: ‘Amor seguro’

Selena Gomez compartilhou nas redes sociais fotos de seu casamento com Benny Blanco neste sábado, 27. A cerimônia aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, e reuniu diversas celebridades, como Taylor Swift, Paris Hilton, Steve Martin e Martin Short, com quem Selena atua na série Only Murders in The Building.

Para entender melhor a energia e a compatibilidade do casal, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou individualmente os artistas e realizou uma sinastria astrológica revelando uma harmonia surpreendente entre o casal.

Selena Gomez: missão de movimento

Segundo Vanessa Alvaiz, Selena Gomez – é regida pelo número 6, relacionado ao amor, harmonia e equilíbrio.

“Selena tem o número 6, um 6 raiz. É o número do amor, de Vênus, de estar reunida, de harmonia e de equilíbrio. Ela precisa muito disso, desesperadamente”, diz a astróloga.

Vanessa destaca que Selena apresenta ausência do número 2, que influencia o lado emocional e feminino, especialmente no relacionamento com a mãe:

“É a única ausência, não é grande, mas é importante. Selena nasceu no dia 22, e esse dia pede uma agressividade espiritual, para que ela não cometa indulgência e seja mais firme espiritualmente. É para não ficar no mundo das imaginações e da ilusão. Selena cai muito fácil nesse mundo da imaginação. É uma boa menina, mas se perde e fica meio tola “

Além disso, a vida da cantora está marcada pelo movimento constante, característica da missão 5:

“ A vida dela é um constante movimento : uma hora aqui, outra ali, desbravando outros lugares, não só onde já conhece. Esse papel de atriz e cantora é para se expandir, nunca ficar no mesmo canto. Essa é a missão do movimento”

Atualmente, Selena está em ano 2, um período relacionado a parcerias e relacionamentos, perfeito para oficializar uniões .

Benny Blanco: comunicação, estabilidade e proteção

O cantor Benny Blanco possui o número 14, ligado à comunicação e propagação.

“ Benny é comunicação total , com uma energia de propagação. Cantor, escritor, ator, ele se propaga facilmente no campo da comunicação. Tem raciocínio muito rápido. Nasceu no dia 8, pé no chão, base sólida. A missão dele é 1: pegar as rédeas e seguir seu caminho. Ele segue, só vai. Ele também [assim como Selena] está no ano 2 . Fez aniversário em 8 de março e entrou nesse ano 2.”

Compatibilidade surpreendente entre Selena e Benny

Vanessa destaca que a sinastria do casal é raríssima, já que ambos estão no ano 2:

“Achei bastante curiosa e gostosa a sinastria dos dois. Ambos estão no ano 2, e isso é muito legal, porque é difícil acontecer” , começa a astróloga.

Ela continua: “Quando um casal encontra essa sintonia, fica na mesma frequência, com o mesmo olhar para o ano, as mesmas questões, o relacionamento flui porque os dois estão na mesma frequência .”

“É um ano em que buscam parceria, com um olhar emocional. [Ótimo] para oficializem a união neste ano 2 para ambos.”

Astrologia revela polos complementares

O Sol e a Lua de Selena e Benny indicam polos diferentes que, mesmo assim, se complementam:

“ Selena é Sol em Leão e Lua em Áries – fogo com fogo. Benny é Sol em Peixes e Lua em Escorpião – água com água. Superficialmente, fogo com água poderia apagar o fogo do outro, faz sentido. Mas na astrologia precisamos interpretar. Tanto Leão quanto Peixes são primos na espiritualidade. Leão é extremamente generoso e Peixes tem empatia, se coloca no lugar do outro. Existe uma conexão espiritual entre eles só pelo Sol . Pela Lua, que representa nosso emocional, os dois são muito intensos. A Selena tem Lua em Áries, intensa para cima, que explode. O Benny é intenso para baixo, nas profundezas, nas raízes, com Lua em Escorpião.”

Outros planetas reforçam a sintonia: “A Selena tem Vênus e Mercúrio em Leão. O Benny tem Vênus em Touro e Mercúrio em Aquário. Leão com ar: fogo e ar, combustão. Um alimenta o outro. Eles se comunicam muito bem, com compatibilidade na maneira de pensar, de conversar e trocar informações .”

O Marte de ambos indica estabilidade e dedicação ao trabalho: “O Marte, planeta da luta, da Selena está em Touro. O Marte do Benny está em Capricórnio. Super bacana. Ambos têm pé no chão, querem produzir, trabalhar .”

Proteção e cumplicidade no amor

Segundo a astróloga, Benny oferece segurança a Selena:

“Na minha interpretação, o Benny protege a Selena . Ela se sente protegida por ele. Ele tem uma energia cortês, de protetor , com esse Marte em Capricórnio: superprotetor, provedor, quer organizar, cuidar. Ele é Dragão no horóscopo chinês, o cavalheiro romântico. É muito esse homem, e isso seduziu muito a Selena.”

O relacionamento deles une comunicação, proteção emocional e sintonia no trabalho:

“ É tudo o que ela quer . Ela tem um 6 e precisa disso, já que tem a ausência do 2. Ela encontrou uma proteção, um amor seguro, com afinidade na comunicação e no trabalho . Eles olham para o mesmo lado, estão em sintonia” , garante a astróloga.

Ela completa: “Ela é Macaco no [signo] chinês, uma mulher inteligente, que gosta dessa proteção . O Dragão [Benny] faz toda a linha cortês, o lorde. Sinto uma união muito gostosa .”

