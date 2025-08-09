Saiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos

Previsão revela qual é a chance do cantor Luan Pereira chegar até a final da Dança dos Famosos. Saiba o que as cartas dizem

O cantor Luan Pereira está no elenco da Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck, da Globo, e o tarólogo e sensitivo Val Couto leu as cartas para saber qual é a chance do artista chegar até a final da competição.

Em uma previsão, o tarólogo comentou que a chance dele é ‘média' de ir longe no quadro. "O Luan tem uma energia muito forte, uma energia positiva. O Luan tem proteção de Exu, que diz que ele pode acabar se perdendo no meio do jogo", afirmou ele.

E completou: "Então ele precisa fazer o quê? Tomar um pouquinho de cuidado. Quais são as chances do Luan chegar a final? As chances são médias, de verdade. Se ele focar, ele vai longe. Ele tem mais uma pegada do lado do sertanejo. Isso eu vejo. Ele tem carisma e isso conquista. O carisma dele conquista as pessoas, o público. Mas ele pode se atrapalhar um pouquinho por vaidade. E isso pode trazer algo que não seja legal para ele, tá bem?".

Mais previsões para Luan Santana

O cantor Luan Pereira é um sucesso na música e pode ter novidades na vida pessoal em breve. De acordo com as previsões do tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto, o astro pode ter um filho no futuro.

Em previsão exclusiva para a CARAS Brasil, o sensitivo contou que vê uma criança na vida de Luan Pereira e que ele também pode se casar. "Eu vejo ele tendo muita sorte ligada à vida. Luan, existe muita sorte para você na tua trajetória de vida. Ele vai passar por uma fase amorosa muito boa. Se ele tiver separado, está surgindo um novo amor na vida dele. Se ele estiver namorando, eu vejo ele algo novo que vem na direção dele: Luan vai ser pai. Atenção, Luan Pereira, felicidade chegando para você, casamento chegando às pressas porque eu vejo que um filho na vida dele. As cartas estão revelando aqui para mim que vem uma criança na vida do Luan Pereira, acredito que seja uma menina. O Luan tem muita sorte, vai alcançar os seus objetivos com bastante felicidade. E boa sorte", disse ele.

Além disso, ele contou que o cantor precisa cuidar da saúde. "Cuida do teu lado da saúde que você pode vir passar por um problema, alguma coisa que me preocupa que é ligada ao rim, ligado ao fígado. Precisa tomar muito cuidado com este problema ligado a rim, ligado ao fígado, tá?", alertou.