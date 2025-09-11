Saiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz explica como os eclipses de setembro podem funcionar como portais de transformação
O mês de setembro promete continuar trazendo reviravoltas e abrindo espaço para reorganização —e isso é comprovado através dos eclipses que o nono mês do ano possui. Entenda a seguir o que esperar destes dias que carregam o poder de transformação.
De acordo com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, setembro terá eclipses que funcionam como portais de transformação. O primeiro aconteceu no último domingo, 7, e foi um eclipse Lunar Total em Peixes. "Traz à tona emoções reprimidas e padrões inconscientes. É um chamado para libertação emocional e desapego do que não serve mais", explica à CARAS Brasil.
Já o segundo ocorrerá em 21 de setembro, sendo um eclipse Solar Parcial em Virgem. "Abre espaço para
recomeços práticos, especialmente em temas ligados à saúde, rotina e organização pessoal", acrescenta Alvaiz. Ela explica que a presença de duas fases lunares no signo de Virgem deve trazer foco para autocuidado, eficiência e discernimento.
"É um período fértil para revisar hábitos, planejar com mais clareza e colocar ordem no caos", completa. Abaixo, a astróloga também deixa previsões exclusivas do que cada signo do zodíaco pode esperar do mês de setembro. Confira!
Energia intensa e necessidade de autocontrole. Evite agir por impulso. Canalize sua força para projetos criativos e diálogos construtivos. Parcerias ganham destaque após o dia 18.
Clima acolhedor e voltado para o lar. Bom momento para reconectar com pessoas queridas e cuidar do ambiente doméstico. A criatividade estará em alta.
Urano retrógrado em seu signo traz insights inesperados. Comunicação será chave, mas cuidado com mal-entendidos. Reorganize sua rotina com flexibilidade.
Foco na vida familiar e emocional. O eclipse lunar em Peixes pode trazer revelações profundas. Cuide da saúde emocional e evite sobrecargas.
Vênus em seu signo até o dia 19 aumenta o carisma e favorece relações sociais. Depois, o foco será em produtividade e ajustes práticos.
Mês poderoso para você! Duas lunações e um eclipse solar no seu signo pedem renovação. Mercúrio em casa favorece clareza mental e decisões estratégicas.
O Sol entra em Libra no dia 22, marcando seu renascimento anual. Antes disso, revise relações e prepare-se para novos começos. Diplomacia será essencial.
Marte entra em seu signo no dia 22, trazendo intensidade e motivação. Use essa força para transformar áreas estagnadas da vida.
Eclipses mexem com sua fé e visão de futuro. Bom momento para revisar crenças e alinhar metas. Evite exageros e foque no essencial.
Setembro favorece estruturação e planejamento. O eclipse solar em Virgem ajuda a redefinir metas profissionais. Seja estratégico e paciente.
Urano retrógrado pode trazer mudanças inesperadas. Reavalie ideias e projetos. O mês pede flexibilidade e abertura para o novo.
O eclipse lunar em seu signo no dia 7 traz revelações emocionais. Prepare-se para curas profundas e novos ciclos. Intuição será sua melhor guia.
Alvaiz também compartilha a carta do mês, do Oráculo do Pão. Criado por Magdala Ferreira Guedes, conhecida também como Magui, ele conta com 33 cartas inspiradoras para a jornada do autoconhecimento. Confira a de setembro:
Humor
Ver leveza onde a vida parece pesada.
Ver alegria onde a vida parece triste.
Ver graça onde a vida parece séria.
Ver docuça onde a vida parece amarga.
Ver sorrisos onde a vida parece solidão.
Deixar o riso correr solto
Onde o choro aperta.
