Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Saiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês
Horóscopo / ENTENDA!

Saiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz explica como os eclipses de setembro podem funcionar como portais de transformação

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 11/09/2025, às 19h00

Entenda o poder dos eclipses do mês de setembro - Foto: Getty Images
O mês de setembro promete continuar trazendo reviravoltas e abrindo espaço para reorganização —e isso é comprovado através dos eclipses que o nono mês do ano possui. Entenda a seguir o que esperar destes dias que carregam o poder de transformação.

De acordo com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, setembro terá eclipses que funcionam como portais de transformação. O primeiro aconteceu no último domingo, 7, e foi um eclipse Lunar Total em Peixes. "Traz à tona emoções reprimidas e padrões inconscientes. É um chamado para libertação emocional e desapego do que não serve mais", explica à CARAS Brasil.

Já o segundo ocorrerá em 21 de setembro, sendo um eclipse Solar Parcial em Virgem. "Abre espaço para
recomeços práticos, especialmente em temas ligados à saúde, rotina e organização pessoal", acrescenta Alvaiz. Ela explica que a presença de duas fases lunares no signo de Virgem deve trazer foco para autocuidado, eficiência e discernimento.

"É um período fértil para revisar hábitos, planejar com mais clareza e colocar ordem no caos", completa. Abaixo, a astróloga também deixa previsões exclusivas do que cada signo do zodíaco pode esperar do mês de setembro. Confira!

Áries (21/03 à 20/04)

Energia intensa e necessidade de autocontrole. Evite agir por impulso. Canalize sua força para projetos criativos e diálogos construtivos. Parcerias ganham destaque após o dia 18.

Touro (21/04 à 20/05)

Clima acolhedor e voltado para o lar. Bom momento para reconectar com pessoas queridas e cuidar do ambiente doméstico. A criatividade estará em alta.

Gêmeos (21/05 à 20/06)

Urano retrógrado em seu signo traz insights inesperados. Comunicação será chave, mas cuidado com mal-entendidos. Reorganize sua rotina com flexibilidade.

Câncer (21/06 à 22/07)

Foco na vida familiar e emocional. O eclipse lunar em Peixes pode trazer revelações profundas. Cuide da saúde emocional e evite sobrecargas.

Leão (22/07 à 22/08)

Vênus em seu signo até o dia 19 aumenta o carisma e favorece relações sociais. Depois, o foco será em produtividade e ajustes práticos.

Virgem (23/08 à 22/09)

Mês poderoso para você! Duas lunações e um eclipse solar no seu signo pedem renovação. Mercúrio em casa favorece clareza mental e decisões estratégicas.

Libra (23/09 à 22/10)

O Sol entra em Libra no dia 22, marcando seu renascimento anual. Antes disso, revise relações e prepare-se para novos começos. Diplomacia será essencial.

Escorpião (23/10 à 21/11)

Marte entra em seu signo no dia 22, trazendo intensidade e motivação. Use essa força para transformar áreas estagnadas da vida.

Sagitário (22/11 à 21/12)

Eclipses mexem com sua fé e visão de futuro. Bom momento para revisar crenças e alinhar metas. Evite exageros e foque no essencial.

Capricórnio (22/12 à 20/01)

Setembro favorece estruturação e planejamento. O eclipse solar em Virgem ajuda a redefinir metas profissionais. Seja estratégico e paciente.

Aquário (21/01 à 18/02)

Urano retrógrado pode trazer mudanças inesperadas. Reavalie ideias e projetos. O mês pede flexibilidade e abertura para o novo.

Peixes (19/02 à 20/03)

O eclipse lunar em seu signo no dia 7 traz revelações emocionais. Prepare-se para curas profundas e novos ciclos. Intuição será sua melhor guia.

Alvaiz também compartilha a carta do mês, do Oráculo do Pão. Criado por Magdala Ferreira Guedes, conhecida também como Magui, ele conta com 33 cartas inspiradoras para a jornada do autoconhecimento. Confira a de setembro:

Humor
Ver leveza onde a vida parece pesada.
Ver alegria onde a vida parece triste.
Ver graça onde a vida parece séria.
Ver docuça onde a vida parece amarga.
Ver sorrisos onde a vida parece solidão.
Deixar o riso correr solto
Onde o choro aperta.

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

