Rompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza

Em entrevista à CARAS Brasil, astróloga analisa príncipe William e o duque Harry revelando detalhes da relação e como fica o rompimento no futuro

O rompimento entre William (43), Príncipe de Gales, e Harry (40), Duque de Sussex, continua sendo um dos capítulos mais delicados da família real britânica. Desde que Harry e Meghan Markle (44) decidiram deixar os deveres da monarquia e se mudaram para os Estados Unidos, em 2020, a relação entre os irmãos se tornou cada vez mais distante.

Para entender os possíveis caminhos dessa história, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou os mapas de nascimento e a numerologia dos dois filhos do Rei Charles III (76) e a saudosa Diana, Princesa de Gales (1961-1997).

Números positivos, mas missões distintas

O William e o Harry têm números positivos, tanto no nome quanto na data de nascimento", começa a astróloga.

"Eles têm números maravilhosos no nome. Isso era de se esperar, porque a família real estuda muito antes de colocar o nome, esperam a criança nascer, fazem todo um estudo. Não me surpreendeu que ambos tenham números positivos no dia de nascimento e no nome", acrescenta.

Apesar disso, o destino de cada um segue rumos bem diferentes: "Claro que cada um tem missões distintas . Hoje, diante do caos entre eles, fica muito nítido o mapa e a missão de cada um. Talvez na infância e adolescência isso não fosse tão perceptível, mas agora é", diz a astróloga.

O desafio de Harry e a missão de William

Segundo Vanessa, Harry carrega uma ausência em sua numerologia: "O Harry tem uma ausência no nome: o número 6, que representa justamente o convívio familiar. Essa ausência mostra dificuldade nesse campo. O William não tem nenhuma ausência", explica.

Sobre as missões de cada um, ela detalha: " A missão do Harry é a missão 1. Missão é sempre desafio, e o dele é pegar as rédeas da própria vida . Ele já tem mostrado isso: rompe tradições, barreiras, paradigmas e segue o que acredita ser o correto".

Enquanto isso, William carrega um fardo maior: "Já o William tem a missão 11, que é a missão do mestre. Ele tem um número auspicioso, o 23, chamado Estrela do Leão, que o protege de dificuldades e adversidades. Esse número blinda e fortalece . Ele tem equilíbrio, nenhum número ausente, e essa missão elevada, que não se refere apenas à vida pessoal, mas também a outras pessoas. A missão dele se desdobra para o coletivo, o que faz sentido quando pensamos em um futuro rei ", analisa.

Um ciclo de mudanças e possíveis reconciliações

Vanessa aponta ainda os próximos movimentos do destino de cada príncipe: "Neste ano, William entrou no ano 9, encerrando um ciclo de vida . Até o próximo aniversário, estará nesse fechamento, fazendo balanços e encerrando o que não fizer mais sentido. Pode ser um preparo para o que virá depois, quem sabe até assumir a coroa após o próximo aniversário ".

Sobre Harry, o cenário é diferente: "O Harry, que fará aniversário em setembro, entrará no ano 6, regido por Vênus, que traz equilíbrio e harmonia . É um ano de buscar paz e reconciliação, especialmente na família . Não será como antes, mas ele vai tentar encontrar um meio-termo nas relações".

Ainda assim, os obstáculos são evidentes: "O William, por outro lado, está encerrando ciclos, e os últimos anos não foram fáceis em relação ao irmão. Há mágoas, e o rei Charles terá papel importante nisso, mas encontrará dificuldade pela resistência do William ", diz.

A influência das mulheres e a confiança abalada

A astróloga destaca que há pontos em comum no mapa dos dois: o Meio do Céu, que representa carreira, propósito e reconhecimento social: "Ambos têm meio do céu em Escorpião, o que é muito interessante".

Mas os mapas também revelam contrastes importantes: "No mapa, o sol do William está na casa 7, a casa do casamento e das parcerias. Isso mostra que ele vive melhor em união, em parceria, e a Kate [Middleton] é esse contraponto de equilíbrio para ele. O casamento dá respaldo para que ele siga a vida. Ao mesmo tempo, podemos pensar na parceria com o irmão, já que a casa 7 também fala disso, mas ele veio para trabalhar parcerias".

Já Harry teria outro destino: "O Harry tem o sol na casa 8, que fala de herança, ganhos e perdas. Essa casa mostra que o outro exerce um papel decisivo na vida dele . No caso, Meghan é essa parceira central, que o coloca em situações desafiadoras, mas também traz ganhos e rompimentos importantes".

Agora olhando para o mapa do Harry, ela acrescenta: "O Harry tem Vênus e Plutão na casa 9 , o que já indicava que ele não permaneceria em Londres a vida toda . Muitas mudanças estavam previstas no mapa".

Segundo a astróloga, as mulheres que rodeiam a vida dos irmãos tiveram impacto decisivo nos rumos da relação: " As mulheres têm papel fundamental na vida dos dois, tanto no equilíbrio quanto no caos ", garante.

A sinastria, ou comparação dos mapas para analisar a compatibilidade e a dinâmica de seus relacionamentos, revela ainda o ponto crítico: "Na sinastria, fica evidente que William não confia mais em Harry . Perder a confiança entre irmãos é grave, mas foi o que aconteceu, muito por influência das mulheres em suas vidas".

E o futuro dessa relação? " Nunca mais será como antes . Para que haja uma reconciliação verdadeira, será preciso muita harmonia. O William é mais irredutível, e como está fechando ciclo, será preciso muito amor para que ele ceda. Mas o fator determinante, nesse caso, é mesmo a cunhada ", conclui.

