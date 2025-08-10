Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas

Tarólogo faz previsão sobre o que pode acontecer com o apresentador Rodrigo Faro ao longo da Dança dos Famosos: 'Tomar cuidado'

O apresentador Rodrigo Faro está no elenco do quadro Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck, da Globo, e começará a competir a partir deste final de semana. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez previsões com as cartas para o desempenho dele na atração.

Segundo o tarólogo, o artista precisa tomar cuidado para não se machucar durante os ensaios e também precisará lidar com a própria pressão para ir bem nas apresentações.

"O que a espiritualidade e as cartas falam sobre o Rodrigo Faro é que ele vem com cobrança espiritual, quer mostrar algo para si mesmo. A chance de vitória é média, mas o ego que ele carrega dentro dele, isso pode atrapalhar um pouquinho. Pode atrapalhar e muito, tá? Ele pode ter destaque como participante do programa, mas eu vejo como altos e baixos", disse ele.

E completou: "Eu vejo também que ele pode sofrer um afastamento temporário por alguma lesão que ele venha sofrer. Então eu vejo o quê? Que ele precisa tomar muito cuidado com algum acidente na hora dos ensaios, algo desse tipo. Eu vejo que ele precisa tomar um pouquinho de cuidado".

Curiosidade

O apresentador Rodrigo Faro foi anunciado como um dos participantes da nova temporada da 'Dança dos Famosos 2025' neste domingo, 13. Após 16 anos longe da emissora, ele brincou que precisou quebrar uma promessa para aceitar o convite de Luciano Huck e encarar o desafio no palco do Domingão.

“Eu estou em uma fase da vida que eu sou movido por desafios. Quando eu recebi o convite do Luciano, da produção, eu falei: ‘Mais um desafio’. A dança faz parte da minha vida. Apesar de eu ter jurado que, depois do ‘Dança Gatinho’, eu nunca mais dançaria na vida. Eu falei: ‘Prometo que não danço mais’. Olha onde eu vim parar”, contou em entrevista ao portal GShow.

Leia também:Wanessa Camargo: Tarólogo prevê o desempenho dela na Dança dos Famosos

Pagamento da Globo para Rodrigo Faro

Rodrigo Faro deixou a Record TV em 2024 após 16 anos de trabalho na emissora. No entanto, antes de se consagrar como um grande apresentador, o famoso, que também é ator, esteve em diversas novelas de sucesso da TV Globo.

Apesar de não atuar há algum tempo, a carreira de ator segue rendendo frutos para Faro até os dias de hoje. Em entrevista à 'Quem', o artista revelou que mesmo após 17 anos longe da emissora, ele ainda recebe um salário.

O pagamento direcionado a Rodrigo Faro acontece devido às reprises dos folhetins dos quais ele atuou no passado. "Do nada, tem lá: pagamento Globo. ‘Chocolate com Pimenta’, ‘O Cravo e a Rosa’, ‘A Padroeira’, toda hora. ‘A Casa das Sete Mulheres’ agora, todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", declarou.

Recentemente, já fora da Record, o apresentador retornou aos estúdios da emissora para participar do quadro 'Lip Sync', exibido no 'Domingão com Huck'. "Foi lindo, foi muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira", disse ele.

Leia também: Rodrigo Faro impressiona ao mostrar fotos de suas viagem em família