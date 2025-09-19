Rayane Figliuzzi, primeira Fazendeira, terá sucesso em A Fazenda 17? Astróloga responde

Astróloga Vanessa Alvaiz revela à CARAS Brasil o que os astros dizem sobre Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17 e seus relacionamentos

Rayane Figliuzzi (27) ganhou destaque nacional ao assumir o namoro com o cantor Belo (51) e, agora, reforça sua projeção ao integrar o elenco de A Fazenda 17. A influenciadora digital foi a primeira a conquistar o título de Fazendeira da temporada após vencer uma prova eletrizante de habilidade no famoso “gigante de feno”.

No entanto, além do desempenho dentro do reality rural, o que a numerologia e a astrologia apontam sobre este momento de Rayane? Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou a energia da participante e revelou se a experiência será marcada por sucesso ou não.

Numerologia poderosa de Rayane Figliuzzi

Segundo a especialista, Rayane traz uma energia de nascimento extremamente forte e protegida.

“Rayane Figliuzzi tem um poder impressionante em sua numerologia. Seu nome completo, que representa a Energia de Nascimento, traz o número 23, considerado um dos mais fortes e positivos. Ele confere proteção, caminhos abertos e poder, com forte ligação à vibração do reino do leão. É um número de merecimento, recebido de pai e mãe, que ninguém pode tirar. Por isso a importância de nomes que tragam boas ferramentas de vida, e não apenas que soem bonitos”, afirma Vanessa.

Apesar dessa força, há também um ponto de atenção em seu mapa.

“Apesar de tantos pontos fortes, Rayane apresenta uma ausência importante em seu mapa: falta o número 2. Esse número é regido pela lua e representa o feminino. Sua ausência revela falta de diplomacia e tato na comunicação. É característica de quem fala de forma muito direta, sem pensar tanto em como aquilo vai impactar o outro. Essa ausência do 2 mostra justamente isso: pouca habilidade na diplomacia e no trato interpessoal“, explica.

Datas especiais e missão de vida

Além dessa ausência, o dia de nascimento da influenciadora também carrega uma força especial.

“Ainda assim, é a única ausência no mapa dela, e os demais números são muito positivos. O dia de nascimento também é especial: Rayane nasceu no dia 27, que está entre os melhores números da numerologia. Conhecido como número do cetro, ele é associado a reis e sacerdotes, pessoas que carregam poder de outras vidas. É altamente protegido e, quando reduzido, resulta em 9, número ligado à espiritualidade”, detalha a astróloga.

Dessa forma, o número 9 também se reflete em sua missão de vida.

“Esse 9 aparece ainda em sua missão de vida. Ele traz um compromisso profundo com o altruísmo, com ajudar e compreender a dor do outro. Além disso, o 9 é também número do dinheiro, mas não daquele conquistado pelo trabalho rígido e disciplinado, e sim do que chega por meio do altruísmo: ao auxiliar, a roda gira e a recompensa vem de outra forma. Rayane está intimamente ligada a essa dinâmica, mesmo que ainda não tenha compreendido isso por completo”, acrescenta.

Ciclo de transformações em A Fazenda 17

Atualmente, segundo Vanessa, Rayane passa por uma transição importante em sua vida.

“Atualmente, ela vive o ano 9, encerrando um ciclo de nove anos, segundo Pitágoras. No dia 27 de outubro, em seu aniversário, ingressará no ano 1, marcando o início de uma nova fase. Isso significa que sua participação em A Fazenda 17 será marcada por transformações, novidades e desdobramentos importantes. O público conhecerá melhor sua essência e ela poderá conquistar ainda mais projeção“, afirma a numeróloga.

Portanto, sua presença no reality pode abrir portas para novas oportunidades e trazer mudanças significativas em sua trajetória.

Astrologia e perfil prático

Além da numerologia, a astrologia também ajuda a compreender a participante.

“No campo astrológico, Rayane tem Sol em Escorpião e Lua em Virgem. Embora intensa, é bastante pé no chão e cautelosa com dinheiro. Constrói alicerces sólidos e é consciente do que deseja. No horóscopo chinês, é do signo do Boi, símbolo de trabalho, persistência e estabilidade“, analisa.

Assim, sua determinação também se reflete no lado profissional: “Essa determinação se reflete também em sua vida prática. Ela já administra um negócio próprio, com loja de moda praia, e mostra que sabe empreender. Tem luz própria e potencial para ir longe”, completa Vanessa.

Desafios e relacionamentos

No campo afetivo e comunicacional, Rayane também apresenta características que chamam a atenção.

“No amor, sua Vênus em Sagitário a leva para fortes emoções e alegria. Já Mercúrio em Escorpião reforça a ausência do número 2, pois sua comunicação é direta e reta, doa a quem doer. Isso funciona bem em situações cotidianas, mas diante do público pode ser uma faca de dois gumes: pode render admiração, mas também atritos e inimizades. Desenvolver diplomacia é seu maior desafio”, explica a astróloga.

Por outro lado, essa energia intensa também traz vantagens: “Por outro lado, esse mesmo Mercúrio em Escorpião lhe confere mente investigativa e perspicácia, com a habilidade de perceber o que acontece ao redor com facilidade“, ressalta.

Portanto, a análise numerológica e astrológica mostra que Rayane Figliuzzi reúne intensidade, proteção espiritual e determinação, mas também desafios ligados à diplomacia e à forma de se comunicar.

“Rayane Figliuzzi é, portanto, uma personalidade intensa, protegida, espiritual, direta e pronta para iniciar um novo ciclo de vida”, conclui Vanessa Alvaiz.

