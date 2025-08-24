Príncipe Harry busca reconciliação com Charles, mas ‘influência de Meghan interfere’, aponta astróloga

Em entrevista à CARAS Brasil, astróloga analisa Harry e Meghan e revela os desafios que o casal enfrenta para uma possível reconciliação com a Família Real

O príncipe Harry (40) está prestes a iniciar um novo ciclo em sua vida com a chegada de seu aniversário, em 15 de setembro. A data não marca apenas a mudança de fase pessoal, mas também chega em meio a um cenário de tensão com a Família Real Britânica. De acordo com o site RadarOnline, o rei Charles III teria imposto condições para uma possível reaproximação com o filho. Entre as exigências, estaria o pedido de que Harry e Meghan Markle (44) coloquem um ponto final nas críticas públicas à monarquia.

Mas, afinal, há chances de uma reconciliação real? Para analisar o momento, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que estudou os mapas astrais do duque e da duquesa de Sussex.

O novo ciclo de Harry

"O príncipe Harry vai fazer aniversário no dia 15 de setembro e entra no seu ano 6. O ano 6 é um período que preza o equilíbrio, a harmonia e a família . Quem rege o 6 é Vênus. Vênus não quer briga, Vênus quer harmonizar. O verbo dele é justamente achar um equilíbrio na balança: tem que ser justo para mim e tem que ser justo para você. Ele já deve estar com essa vontade, e cada vez mais isso vai ficar latente, principalmente após o aniversário dele", explica Vanessa.

Segundo a astróloga, o duque começa a perceber que a situação pede diálogo: "Ele percebe que a saúde do pai está cada vez mais debilitada e quer que haja uma convivência mínima entre o pai e seus filhos. Mas encontra grandes barreiras já impostas pelo príncipe William junto com Charles. Vejo que o cerco está bem fechado mesmo. Ele vai precisar ter muita maleabilidade, dar alguns passos para trás para achar esse equilíbrio ".

O papel de Meghan Markle

Vanessa também analisou como o mapa de Meghan impacta na relação com a realeza: "Mas não depende só dele. Quando a gente casa, a opinião do outro também interfere nas nossas decisões. Por isso fui olhar o mapa astral da Meghan, até para entender um pouco desse posicionamento. Ela é leonina, acabou de fazer aniversário, então analisei sua numerologia, sua missão e o quanto ela influencia no Harry".

Segundo a numerologia, tanto Harry quanto Meghan compartilham uma ausência importante: "Na numerologia dela, todos os números aparecem, menos o 6. Coincidentemente, igual ao Harry. Fiz recentemente a numerologia do Harry e do William, e no caso do Harry também, a única ausência é o 6. O que significa isso? Que existe dificuldade na convivência com a família ".

Essa ausência seria um ponto em comum que ajuda a explicar a união do casal: " Não é à toa que os dois se uniram . O Harry não conhece o sogro até hoje, o sogro não conheceu a neta. Ela tem dificuldades com a família dele e com a dela, e ele tem dificuldades com a família dela e com a dele. Ou seja, os dois têm essa ausência do 6 e precisam trabalhar isso. Mas não é fácil ".

A missão desafiadora de Meghan

"O mapa dela mostra ascendente em Câncer e ausência do 6, reforçando as dificuldades familiares. Ao mesmo tempo, o Meio do Céu em Áries indica que ela quer lutar por uma bandeira, levantar uma espada. Parece sempre estar ligada à questão da desvalorização, que pode vir da cor, da raça ou da história da mãe dela . Ela sustenta isso com força, mas vai criando rachaduras com o pai, com os irmãos, com a família do marido. Ela não integra, vai se separando".

Além disso, Meghan carrega uma missão numerológica complexa: "O número dela é 11, um número mestre, mas muito complexo. Representa provocações ocultas, traições, falta de compatibilidade de interesses. É um leão amordaçado. Isso mostra as dificuldades que ela pode enfrentar ".

O futuro do casal

Segundo Vanessa, Meghan está em um período de visibilidade: "Atualmente, ela entrou no ano 3, o ano da comunicação. É um período em que vai querer aparecer mais, lançar projetos, livros, programas. O Sol dela está na Casa 1, o que reforça esse desejo de se posicionar. Ela é uma leonina que vem para se colocar no mundo ".

Ainda assim, a astróloga alerta para a necessidade de equilíbrio: " Mas para dar certo, precisa entender o todo e reintegrar. Senão, vai se separando dela mesma . Tanto ela quanto o Harry têm a Lua na Casa 4, a casa da família. Isso mostra que estão criando um ninho só deles, uma família própria, já que ambos têm dificuldades com as de origem ".

Por fim, Vanessa destaca como a dinâmica do casal pode afetar as decisões de Harry: "Ela tem Sol na Casa 1, pensa nela. Ele tem Sol na Casa 8, que mostra que a vida do outro interfere muito nas decisões dele. Ou seja, sim, ela influencia bastante a vida dele, trazendo mudanças significativas ".

E conclui: "Agora, se ela está aberta para negociações, ainda não sei. O mapa dela indica que veio para isso, mas pode ser que as fichas ainda não tenham caído. Ela precisa aprender a integrar, a ter diplomacia . Talvez ela não goste de tudo que ele faz, e vice-versa, mas é preciso achar o caminho do meio. O Harry precisa disso. Ele está entrando em um ano em que vai querer mais convivência com a família, mas terá desafios para equilibrar isso com a esposa ".

