CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Previsão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Horóscopo / Previsão

Previsão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr

Será que vem romance por aí? Márcia Sensitiva diz o que a numerologia e os astros dizem sobre Virginia Fonseca e Vini Jr

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 16h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca e Vini Jr
Virginia Fonseca e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

A aproximação de Virginia Fonseca e Vini Jr está dando o que falar nas redes sociais. Depois de uma festa no Brasil, os dois se reencontraram na Espanha para um passeio de barco. Com isso, Márcia Sensitiva fez uma análise sobre a proximidade deles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, na Band, a Sensitiva contou não vê os dois se tornando namorados no futuro. Ela afirmou que, se existe algo entre eles, é apenas algo de ‘ficantes’.

"Apenas um ficante. Os dois estão no ano 1, que significa que é tudo novo. É legal, querem conhecer pessoas e etc. Eu não vejo isso aqui virar namoro. Os astros não mostram [um namoro], não vai render nada”, disse ela.

Vale lembrar que Virginia e Vini ainda não se pronunciaram sobre qual é o tipo de relacionamento entre eles.

Márcia Sensitiva já disse que Virginia não volta com Zé Felipe

A astróloga Márcia Sensitiva participou do programa Melhor da Tarde, da Band, nesta quinta-feira, 21, e falou sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Depois de comentar que o cantor tem compatibilidade com Ana Castela por causa dos rumores de affair, ela chegou à conclusão de que Zé e Virginia não devem reatar.

Na conversa, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver nos signos quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? Rapidamente, ela disparou: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem deu o primeiro pontapé foi ela”.

Logo depois, a Sensitiva foi questionada se algum deles estaria arrependido do fim do casamento e ela negou, mas ressaltou um sentimento que pode estar no coração de Virginia. “Nenhum dos dois [está arrependido]. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”, afirmou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Márcia SensitivaVirginiaVirginia Fonsecavini jr
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

O QUE OS ASTROS REVELAM?

Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter' - Foto: Globo/Sergio Zalis

Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'

UAU!

A atriz Taís Araujo - Foto: Reprodução/Instagram @taisdeverdade

Astróloga revela signo do zodíaco chinês de Taís Araujo: 'Tem isso muito forte'

Saiba mais!

Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Astróloga analisa Adriane Galisteu antes de A Fazenda: 'Terá que consolidar o que já fez'

VEM AÍ?

Gaby Spanic em A Fazenda? Saiba tudo! - Reprodução/Divulgação

Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'

O QUE OS ASTROS DIZEM?

Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Globo

Gil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira

Como assim?

Julianne Trevisol - Reprodução/Instagram/Guilherme Lima

Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade