Previsão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr

Será que vem romance por aí? Márcia Sensitiva diz o que a numerologia e os astros dizem sobre Virginia Fonseca e Vini Jr

A aproximação de Virginia Fonseca e Vini Jr está dando o que falar nas redes sociais. Depois de uma festa no Brasil, os dois se reencontraram na Espanha para um passeio de barco. Com isso, Márcia Sensitiva fez uma análise sobre a proximidade deles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, na Band, a Sensitiva contou não vê os dois se tornando namorados no futuro. Ela afirmou que, se existe algo entre eles, é apenas algo de ‘ficantes’.

"Apenas um ficante. Os dois estão no ano 1, que significa que é tudo novo. É legal, querem conhecer pessoas e etc. Eu não vejo isso aqui virar namoro. Os astros não mostram [um namoro], não vai render nada”, disse ela.

Vale lembrar que Virginia e Vini ainda não se pronunciaram sobre qual é o tipo de relacionamento entre eles.

Márcia Sensitiva já disse que Virginia não volta com Zé Felipe

A astróloga Márcia Sensitiva participou do programa Melhor da Tarde, da Band, nesta quinta-feira, 21, e falou sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Depois de comentar que o cantor tem compatibilidade com Ana Castela por causa dos rumores de affair, ela chegou à conclusão de que Zé e Virginia não devem reatar.

Na conversa, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver nos signos quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? Rapidamente, ela disparou: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem deu o primeiro pontapé foi ela”.

Logo depois, a Sensitiva foi questionada se algum deles estaria arrependido do fim do casamento e ela negou, mas ressaltou um sentimento que pode estar no coração de Virginia. “Nenhum dos dois [está arrependido]. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”, afirmou.