  O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima
Horóscopo / Astros

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima

Especialista explica os benefícios da transição a partir do fim do Mercúrio Retrógrado e como esse momento pode ser a chave para novos começos e conquistas pessoais

por Priscilla Comoti
Publicado em 09/08/2025, às 08h15

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima
O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima - Foto: Getty Images

O tão esperado fim de Mercúrio Retrógrado chega nesta segunda-feira, 11 de agosto, marcando o retorno do planeta ao movimento direto, especialmente no signo de Leão. Conhecida por provocar ruídos na comunicação, atrasos e mal-entendidos, essa fase traz consigo uma oportunidade única de recomeços e renovação.

De acordo com Deborah de Obá, astróloga e taróloga do iQuilibrio, a virada do planeta traz uma onda de autoconfiança, clareza e energia criativa. "A confiança renovada nos impulsiona a abraçar desafios com coragem e a expressar nossa verdade interior sem medo", afirma a especialista.

O que muda com o fim de Mercúrio Retrógrado?

Com o fim deste ciclo astrológico, Deborah aponta que o alívio será palpável. "É como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho mais claro à nossa frente", diz. Esse período é ideal para:

  • Comunicação Renovada: Agora, podemos nos concentrar em comunicar nossas ideias com clareza e entusiasmo. A energia de Leão favorece a expressão autêntica e o destaque em interações, seja no ambiente pessoal ou profissional.
  • Retomada de Projetos Criativos: Esse é o momento perfeito para revisar projetos inacabados ou revisitar conversas passadas que podem ter ficado pendentes. A nova perspectiva trazida por Mercúrio direto pode revigorar esses projetos, com mais clareza e foco.
  • Fortalecimento da Autoestima: A energia leonina favorece quem busca trabalhar sua autoconfiança e imagem. Para aqueles que se sentem inseguros, essa fase oferece uma chance de se reconectar com a autoestima e se sentir mais forte e capaz.
  • Relacionamentos Mais Profundos: Esse momento pode ser ideal para conversas mais profundas com amigos ou familiares sobre o que realmente importa para você. A comunicação clara pode fortalecer relações, ou até redirecioná-las, conforme necessário.
  • Expressão Autêntica e Criativa: Com a confiança renovada, muitas pessoas sentirão a necessidade de assumir riscos criativos e explorar novos territórios. Esse é um período de verdadeira expressão pessoal.
  • Celebração da Individualidade: A influência de Leão convida todos a celebrarem suas individualidades e a se conectar de maneira mais genuína com os outros. A energia de Leão também nos encoraja a buscar o que realmente nos faz felizes e a compartilhar essa felicidade com o mundo.

Equilíbrio entre Confiança e Humildade

Deborah de Obá reforça que, apesar do aumento da autoconfiança, é fundamental manter um equilíbrio saudável com a humildade. "Reconhecer nossos limites e estar abertos a aprender com os outros são aspectos essenciais para o crescimento pessoal", explica. Esse equilíbrio é a chave para estabelecer relações mais saudáveis e duradouras.

Aproveite o momento de transformação

Com o fim de Mercúrio Retrógrado, é o momento de aproveitar essa virada astral para fortalecer sua autoestima, alinhar a comunicação e começar novos projetos com mais clareza e confiança. Se você buscar aproveitar essas energias de maneira equilibrada, terá grandes oportunidades para se destacar e crescer em todas as áreas da sua vida.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS.

