O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima

Especialista explica os benefícios da transição a partir do fim do Mercúrio Retrógrado e como esse momento pode ser a chave para novos começos e conquistas pessoais
O tão esperado fim de Mercúrio Retrógrado chega nesta segunda-feira, 11 de agosto, marcando o retorno do planeta ao movimento direto, especialmente no signo de Leão. Conhecida por provocar ruídos na comunicação, atrasos e mal-entendidos, essa fase traz consigo uma oportunidade única de recomeços e renovação.
De acordo com Deborah de Obá, astróloga e taróloga do iQuilibrio, a virada do planeta traz uma onda de autoconfiança, clareza e energia criativa. "A confiança renovada nos impulsiona a abraçar desafios com coragem e a expressar nossa verdade interior sem medo", afirma a especialista.
Com o fim deste ciclo astrológico, Deborah aponta que o alívio será palpável. "É como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho mais claro à nossa frente", diz. Esse período é ideal para:
Deborah de Obá reforça que, apesar do aumento da autoconfiança, é fundamental manter um equilíbrio saudável com a humildade. "Reconhecer nossos limites e estar abertos a aprender com os outros são aspectos essenciais para o crescimento pessoal", explica. Esse equilíbrio é a chave para estabelecer relações mais saudáveis e duradouras.
Com o fim de Mercúrio Retrógrado, é o momento de aproveitar essa virada astral para fortalecer sua autoestima, alinhar a comunicação e começar novos projetos com mais clareza e confiança. Se você buscar aproveitar essas energias de maneira equilibrada, terá grandes oportunidades para se destacar e crescer em todas as áreas da sua vida.
