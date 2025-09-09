CARAS Brasil
  2. Numerologia mostra porque Tati Machado precisa de atenção redobrada: 'Não deve esquecer'
Horóscopo / ASTROLOGIA

Numerologia mostra porque Tati Machado precisa de atenção redobrada: 'Não deve esquecer'

Astróloga Vanessa Alvaiz revela número de Tati Machado e o que isso significa

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 09/09/2025, às 23h19

Tati Machado vive ciclo de mudanças - Foto: Reprodução/Instagram
Tati Machado vive ciclo de mudanças - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Tati Machado (34), que retornou ao trabalho na última segunda-feira, 8, deve ficar atenta aos seus sentimentos. É o que diz sua numerologia, que também aponta para um ano marcado por reflexão sobre sua vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz, que analisou a estrela da Globo, revela que ela tem o número 3 como ponto principal. No entanto, esse número vem de uma matemática que exige atenção sobre assuntos pessoais e suas características.

"É um número da comunicação, da propagação, da expressão, muito bacana, até pelo que ela faz. Mas esse 3 vem de um 12, e a gente nunca pode esquecer de onde vêm os nossos números, seguindo essa lógica matemática. O 3 vem de um 12, e o 12 é o número da vítima", diz.

"Então, existe uma condição aí que a Tati carrega. A gente não conhece a vida das pessoas, né? Sempre falamos isso. Reconhecemos os recortes que são apresentados na mídia, mas não sabemos tudo, certo? Então, ela tem esse número da vítima que traz essa sensação para ela. Seria importante verificar melhor a sua família, algumas questões nesse campo, mas ela precisa ficar muito atenta a isso", acrescenta.

Segundo a especialista, o nome de Tati também traz significados sobre quem ela é e o que pode viver. "Ela tem também um nome curto, o que é interessante, mas ela tem. No conjunto, todos os números aparecem, só falta um, que é o 7. Esse aumento do 7 é justamente validar a sua intuição, olhar para esse campo, se reconectar consigo mesma, se ouvir e dar crédito à voz do coração. Então, ela precisa estar sempre atenta a isso", diz.

A numerologia também aponta que a apresentadora entrou em um novo ciclo no seu aniversário, em agosto passado. Isso revela um ano voltado para avaliação sobre sua vida e o rumo que pretende dar para sua jornada a partir de agora.

"Curioso que ela fez aniversário agora, em 8 de agosto, e entrou no ano 7 dela. Olha só. Como eu já disse, Pitágoras divide as nossas vidas em ciclos de 9 em 9 anos. A cada 9 anos, a gente começa e finaliza um ciclo. Nesse aniversário dela, ela entrou no ano 7, que é um ano em que buscamos fazer uma grande avaliação da vida. Chamamos de ano do balanço, ou até de ano do ‘cantinho do pensamento’", conclui.

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

