Numeróloga explica significado do nome de Taís Araujo: 'Estrela da majestade'

Taís Araujo, protagonista de Vale Tudo, tem um nome poderoso de acordo com a análise numerológica; entenda mais sobre o a seguir
Protagonizando o remake de Vale Tudo (2025, Globo), Taís Araujo (46) carrega um verdadeiro presente em seu nome de batismo. De acordo com a numeróloga e astróloga Vanessa Alvaiz, o número que a artista consegue com seu nome é ligado a sua essência.
"Os pais da Taís Araujo deram o 23 para ela, que chama A Estrela Real do Leão. É um número de altíssima sorte e recompensa cármica, derramando abundância e graça sobre a pessoa. Ela pode passar por qualquer situação que, ainda assim, esse número a blinda", explica a especialista, em entrevista à CARAS Brasil. "Isso é a essência dela, ela tem essa estrela da majestade."
Alvaiz explica que, ao fazer a análise, usou o nome de batismo da artista, antes da adição do sobrenome Ramos, que faz parte de seu nome desde o casamento com o ator Lázaro Ramos (46). De acordo com a numeróloga, o nome de "solteira" da atriz mostra também sua essência.
Além disso, a numerologia também aponta que, de acordo com seu dia de nascimento, ela conquista uma energia fundamental para a atuação. "Na numerologia ela tem o 25, em dia de nascimento, que quando diluímos ele dá [o número] 7."
"Ela tem a energia do 7 que é análise, autoanálise, refletir, estudar e observar, o que para um ator é fundamental. Ela não precisa vivenciar o que o outro está passando para sentir, o que é uma grande ferramenta para o campo de atuação dela", completa.
No ar como Raquel em Vale Tudo, Taís Araujo falou sobre ter se sentido frustrada com os rumos da personagem. "Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'", começou, em entrevista ao portal Quem.
"Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada."
Sensível e independente
