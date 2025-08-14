CARAS Brasil
  2. Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz analisa nome de Carolina Dieckmmann e explica possíveis mudanças no ano da atriz

por Vanessa Alvaiz e Mariana Arrudas

Publicado em 14/08/2025, às 14h10

A atriz Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram @loracarola

Sucesso como Leila em Vale Tudo (Globo), Carolina Dieckmmann (46) surpreendeu os fãs ao mudar seu nome artístico. Em meados de junho, a atriz adicionou mais um "M" em seu sobrenome e, à época, explicou que a decisão aconteceu após receber a orientação de um numerologista.

Para entender melhor o significado da mudança no nome artístico, a CARAS Brasil entrevistou a numeróloga e astróloga Vanessa Alvaiz. A especialista explica que, com apenas uma letra "M" no sobrenome a atriz conseguia o número 3, que é associado à comunicação, expressão, criatividade e alegria. No entanto, com a mudança para Carolina Dieckmmann, o número 7 é alcançado.

"É um número de muita análise, reflexões e mais fechado", aponta Alvaiz. O número é frequentemente associado a instrospecção, espiritualidade e busca por conhecimento e sabedoria, o que pode apresentar uma postura diferente da artista para o público.

Além disso, a astróloga também diz que o 7 aparece para a artista em sua data de nascimento, e será o número de seu próximo ano. "Ela nasceu dia 16 de setembro, e já tem esse número 7, de carregar do dia, de nascimento. Curiosamente, a partir do aniversário deste ano, ela vai entrar no ano 7 dela. É um ano de muita análise, balanço da vida e percepção."

Alvaiz diz que o momento de reflexão pode ser natural para a artista, que enfrentou a perda de sua grande amiga, Preta Gil, que morreu aos 50 anos em Nova York, após lutar contra um câncer no intestino. Isso pode se intensificar também com o término das gravações de Vale Tudo.

"Como uma pessoa pública, sabemos que ela enterrou uma grande amiga, que parece ser mais que uma amiga, uma irmã de alma. Então, ela já vai entrar neste lugar. Quando acabar a gravação, será curioso porque ela entrará nesse momento de reflexão e análise. Ela precisará se organizar."

A especialista reforça que há análises mais profundas na numerologia, que ajudam a indicar quando mudanças como essa podem trazer benefícios. "Não sabemos o que o profissional avaliou em um todo. De repente, ele avaliou o todo no mapa numerológico e apresentou esse 7 que fará toda a diferença nesse momento da vida dela. Não existe número bom ou ruim, depende de para qual vibração."

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

