Missão de vida? Astróloga explica papel de Gil do Vigor na TV e faz alerta surpreendente

Gil do Vigor estreia como apresentador e vive ciclo decisivo, de acordo com análise numerológica

Gil do Vigor (34) vai iniciar o maior desafio de sua carreira na TV nesta segunda-feira, 8, quando assume o comando do Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga (75). Ao lado de Tati Machado (34), o ex-BBB entra em uma etapa importante de sua missão de vida, segundo análise da astróloga Vanessa Alvaiz a pedido da CARAS Brasil.

“Ele tem apenas uma ausência na tabela numerológica: o número 4. E, ironicamente, o 4 representa estrutura e organização. Isso é interessante porque a missão dele é o 5, que simboliza movimento. Tanto é que ele já saiu de onde veio, já está em São Paulo e vai para o mundo. Essa é a missão dele: movimento, aprender línguas, conhecer culturas, transmitir esse conhecimento, estar em constante deslocamento. Ele tem, digamos, rodinhas nos pés”, explica.

A escolha de Gil para apresentar o Mais Você não se trata de uma simples coincidência. O economista carrega o dom da comunicação, o que o coloca como porta-voz de questões sociais e atuais na sociedade.

“Ele tem ainda o número 14 de nascimento, que traz eloquência, boa comunicação, carisma. Quando ele fala, todos param para ouvir. Daí a responsabilidade que carrega com sua fala. Além disso, na astrologia chinesa, ele é um cabra, extremamente sensível, o mais sensível do zodíaco”, pontua.

Apesar dos pontos positivos, é preciso cautela quando o assunto é equilíbrio emocional. A astróloga alerta para a necessidade de controlar esse lado. “A ausência do 4 também mostra que, às vezes, ele se perde um pouco, e isso pode cansá-lo. Ele precisa de um ninho, de um alicerce. O avião voa, mas precisa pousar, senão acaba a gasolina. O Gil é assim: precisa se movimentar, mas também precisa de um lugar que lhe dê estrutura física e emocional, um espaço para chamar de seu, onde possa se organizar, se acalmar e se conectar consigo mesmo”, destaca.

Por fim, a especialista afirma que o famoso vive um período de sorte e expansão. “Atualmente, ele está no ano 3. Esse último aniversário, no dia 14 de julho, o colocou em um ciclo de expansão, comunicação e sorte. É um ano de brilho e de emoção, em que pode mostrar ainda mais os seus talentos, seja na fala, na escrita, atuando ou dançando. Ele está com a energia da comunicação em alta. Esse é o Gil”, conclui.