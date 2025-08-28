Márcia Sensitiva revela 4 alimentos místicos: ‘Traz uma cura’

Márcia Sensitiva revela quais são os 4 alimentos que têm poderes místicos e pode ajudar as pessoas além da nutrição

A esotérica Márcia Sensitiva surpreendeu ao revelar 4 alimentos que são místicos e possuem poderes para ajudar o bem-estar das pessoas. Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, ela listou os alimentos que trazem boas energias para todo mundo.

"Cada erva traz uma cura, traz um momento bom para a gente”, disse ela, que ainda deu uma dica essencial na hora de consumir as ervas. "É tão bom ter erva em casa. Quando for cortar, seja uma folha, fala para a planta: 'me dá licença?’. Porque é vivo, pede licença”. Confira a lista abaixo:

Manjericão

Márcia Sensitiva contou que é bom ter um pé de manjericão em casa e também usá-lo nos alimentos. "O manjericão melhora o amor do casal. Coloca um pé de manjericão na sala e ajuda demais a parte espiritual e a autoestima. você tem uma pessoa depressiva e vai na casa dela, ao invés de levar um perfume, leva um pé de manjericão. Comer também faz o mesmo efeito”, declarou.

Laranja ou mexerica

A sensitiva ainda contou sobre o poder de usar laranja ou mexerica até na limpeza da casa. "Quando a pessoa precisa de alegria, é fazer suco de laranja e joga no chão da casa. Levanta a moral do pessoal. Laranja simboliza o sol, é solar, traz vida, alegria, grana e muito mais”, afirmou.

Canela

O uso de canela com intenção mística também é algo benéfico. "Canela é demais. Traz otimismo e dinheiro. Pega um pau de canela e põe na carteira. A gente até coa a roupa colorida com canela. A canela vai trazer prosperidade. Está sem emprego? Faz um chá de canela e também um banho de escalda pé com canela. A canela é solar, quente”, afirmou ela.

Alecrim

Márcia Sensitiva contou que o alecrim é poderoso por causa do seu perfume. "Alecrim traz alegria, paz. Quem está prestando cursinho, prova de faculdade, toma banho de alecrim porque ajuda a aliviar as coisas, traz alegria”, contou.

Márcia Sensitiva fez previsão para Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

Ainda no programa Melhor da Tarde, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? E ela foi direta em sua resposta: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem o primeiro pontapé foi ela”.

Ao ser questionada sobre quem estaria mais arrependido, a astróloga disse: “Nenhum dos dois. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”.