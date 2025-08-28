CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Márcia Sensitiva revela 4 alimentos místicos: ‘Traz uma cura’
Horóscopo / Místico

Márcia Sensitiva revela 4 alimentos místicos: ‘Traz uma cura’

Márcia Sensitiva revela quais são os 4 alimentos que têm poderes místicos e pode ajudar as pessoas além da nutrição

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 16h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Márcia Sensitiva
Márcia Sensitiva - Foto: Reprodução / Band

A esotérica Márcia Sensitiva surpreendeu ao revelar 4 alimentos que são místicos e possuem poderes para ajudar o bem-estar das pessoas. Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, ela listou os alimentos que trazem boas energias para todo mundo. 

"Cada erva traz uma cura, traz um momento bom para a gente”, disse ela, que ainda deu uma dica essencial na hora de consumir as ervas. "É tão bom ter erva em casa. Quando for cortar, seja uma folha, fala para a planta: 'me dá licença?’. Porque é vivo, pede licença”. Confira a lista abaixo:

Manjericão

Márcia Sensitiva contou que é bom ter um pé de manjericão em casa e também usá-lo nos alimentos. "O manjericão melhora o amor do casal. Coloca um pé de manjericão na sala e ajuda demais a parte espiritual e a autoestima. você tem uma pessoa depressiva e vai na casa dela, ao invés de levar um perfume, leva um pé de manjericão. Comer também faz o mesmo efeito”, declarou. 

Laranja ou mexerica

A sensitiva ainda contou sobre o poder de usar laranja ou mexerica até na limpeza da casa. "Quando a pessoa precisa de alegria, é fazer suco de laranja e joga no chão da casa. Levanta a moral do pessoal. Laranja simboliza o sol, é solar, traz vida, alegria, grana e muito mais”, afirmou. 

Canela

O uso de canela com intenção mística também é algo benéfico. "Canela é demais. Traz otimismo e dinheiro. Pega um pau de canela e põe na carteira. A gente até coa a roupa colorida com canela. A canela vai trazer prosperidade. Está sem emprego? Faz um chá de canela e também um banho de escalda pé com canela. A canela é solar, quente”, afirmou ela. 

Alecrim

Márcia Sensitiva contou que o alecrim é poderoso por causa do seu perfume. "Alecrim traz alegria, paz. Quem está prestando cursinho, prova de faculdade, toma banho de alecrim porque ajuda a aliviar as coisas, traz alegria”, contou. 

Márcia Sensitiva fez previsão para Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

Ainda no programa Melhor da Tarde, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? E ela foi direta em sua resposta: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem o primeiro pontapé foi ela”.

Ao ser questionada sobre quem estaria mais arrependido, a astróloga disse: “Nenhum dos dois. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

AlimentosMárcia Sensitivamístico

Leia também

FUTURO

Meghan Markle e Príncipe Harry: Astróloga revela futuro de filha do casal - Getty Images

Astróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'

NOVO CICLO

Tony Ramos fez aniversário na última segunda-feira, 25 - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Astróloga prevê transformação marcante na vida de Tony Ramos: 'Ele vai querer'

UAU!

Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonito - Foto: Nico Salim/ Divulgação

Astróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'

RELACIONAMENTO

Astróloga abre o jogo sobre vida amorosa de Vera Fischer - Fotos: Reprodução/Instagram

Astróloga prevê perspectivas amorosas para o futuro de Vera Fischer: 'Amor genuíno'

RELACIONAMENTO

A astróloga revelou mais detalhes da relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo: - Reprodução/Instagram

Astróloga alerta sobre relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo: 'Dinheiro e poder'

O QUE OS ASTROS REVELAM?

Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologia - Foto: TV Globo/Victor Pollak - Leo Rosario/Globo

Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'

Últimas notícias

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B'Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
Zé FelipeZé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
Queda de cabelos: 7 produtos para combater a condição7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
Duda NagleDuda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
A atriz Fabiula NascimentoFabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
Silvio SantosViúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
Kaká Diniz e Simone MendesMarido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade