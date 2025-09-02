Gil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira

Gil do Vigor vai dividir o comando do Mais Você com Tati Machado nas férias de Ana Maria Braga e astróloga analisa seu momento pessoal e profissional.

Gil do Vigor está prestes a viver um dos maiores desafios de sua carreira. A partir das férias de Ana Maria Braga, o economista pernambucano assume o comando do Mais Você, na TV Globo, ao lado de Tati Machado.

O convite marca uma virada importante em sua trajetória, reforçando o carisma que conquistou o público desde sua participação no BBB 21. Para entender o que os astros e a numerologia dizem sobre esse novo ciclo, a CARAS Brasil conversou com a astróloga Vanessa Alvaiz, que fez uma análise profunda sobre os caminhos de Gil.

Logo no início, Vanessa observa a força do nome do apresentador e a ancestralidade que ele carrega. “Gilberto José Nogueira Júnior, que me parece carregar o nome do pai, né, por esse ‘Júnior’. Eu, como psicanalista, sempre pergunto, quando estou com o meu cliente em análise: como é essa relação com o pai? Porque, se está carregando o nome do pai, então, na numerologia, precisamos entender essa ancestralidade. Além do sobrenome, ele carrega também o nome, e isso traz um peso, uma energia que precisa ser interpretada”, explica.

Na numerologia, cada número revela características que ajudam a entender talentos e desafios. Segundo Vanessa, o número de Gil o coloca como alguém com forte capacidade de realização. “Nesse recorte, ele tem o número 26. Gilberto José Nogueira Júnior resulta em 26, que se reduz ao 8. O 8 é o número das realizações, da disciplina, do começo, meio e fim. É o número de um cara realizador, organizado, que neste ano tende a estar muito determinado. Eu começo, eu faço, eu determino, eu realizo. Essa facilidade de lidar com números o Gil tem. Mas é importante lembrar que esse 8 não é raiz, ele vem de um 26, e isso traz um alerta: atenção às sociedades, tanto emocionais quanto profissionais. Não que ele não possa se associar, mas precisa ter cuidado, porque funciona melhor sozinho. Ele tem uma visão ampla da vida, é prático, organizado, determinado e disciplinado. Por isso, rege muito bem a própria vida. Quando coloca outra pessoa, precisa ter atenção para não depender do outro, porque a decisão final sempre precisa ser dele”, comenta.

Ainda segundo a astróloga, o mapa numerológico do economista revela lacunas importantes que também influenciam sua jornada. “Ele tem apenas uma ausência na tabela numerológica: o número 4. E, ironicamente, o 4 representa estrutura, organização. Isso é interessante porque a missão dele é o 5, que simboliza movimento. Tanto é que ele já saiu de onde veio, já está em São Paulo, e vai para o mundo. Essa é a missão dele: movimento, aprender línguas, conhecer culturas, transmitir esse conhecimento, estar em constante deslocamento. Ele tem, digamos, rodinhas nos pés”, avalia.

Essa ausência, no entanto, também pede atenção para o equilíbrio emocional. Vanessa alerta que, apesar da energia vibrante, Gil precisa ter um ponto de apoio. “Mas essa ausência do 4 também mostra que, às vezes, ele se perde um pouco, e isso pode cansá-lo. Ele precisa de um ninho, de um alicerce. O avião voa, mas precisa pousar, senão acaba a gasolina. O Gil é assim: precisa se movimentar, mas também precisa de um lugar que lhe dê estrutura física e emocional, um espaço para chamar de seu, onde possa se organizar, se acalmar e se conectar consigo mesmo”, destaca.

Outro ponto que a numerologia ressalta é a eloquência do apresentador, algo já reconhecido pelo público desde sua explosão no reality. “Ele tem ainda o número 14 de nascimento, que traz eloquência, boa comunicação, carisma. Quando ele fala, todos param para ouvir. Daí a responsabilidade que carrega com sua fala. Além disso, na astrologia chinesa, ele é um cabra, extremamente sensível — o mais sensível do zodíaco”, pontua.

O momento atual também marca um ciclo especial para Gil do Vigor. Vanessa explica que, em julho, ele entrou em uma fase de crescimento e comunicação. “Atualmente, ele está no ano 3. Esse último aniversário, no dia 14 de julho, o colocou em um ciclo de expansão, comunicação e sorte. É um ano de brilho e de emoção, em que pode mostrar ainda mais os seus talentos, seja na fala, na escrita, atuando ou dançando. Ele está com a energia da comunicação em alta. Esse é o Gil”, finaliza.